В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» – «Миллуолл». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» в чемпионате АПЛ выиграл два предыдущих матча. Сперва команда на выезде одолела «Фулхэм» (2:0), а затем на своем поле победила «Астон Виллу» (4:1). Победой над «Астон Виллой» «Кристал Пэлас» прервал серию неудач в домашних матчах. В предыдущем раунде Кубка Англии «Кристал Пэлас» встречался с «Донкастером» и одержал победу со счетом 2:0.

Миллуолл

«Миллуолл» в Чемпионшипе также одержал победу. Команда на выезде обыграла «Дерби Каунти» (0:1). Перед этим матчем у «Миллуолла» были ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Престоном» (1:1). В четвертом раунде Кубка Англии «Миллуолл» в гостях играл с «Лидсом» и одержал победу 2:0.

Личные встречи

В последних десяти матчах команды одержали по три победы. Еще четыре поединка закончились вничью.

«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,14 гола за игру. Средняя результативность «Миллуолла» в гостях составляет 0,88 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Уортон, Хьюз, Матета.

«Миллуолл»: Дженсен, Крама, Брайан, Танганга, Купер, Негли, Сэвилл, Бангура-Уильямс, Кандл, де Норре, Азиз.

Прогноз

Показатели результативности команд не впечатляют. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.