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Кубок Англии
Кристал Пэлас
01.03.2025 14:15 - : -
Миллуолл
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Англия
26 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:31
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0

Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 1 марта в 14:15 по Киеву

26 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:31
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Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» – «Миллуолл». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» в чемпионате АПЛ выиграл два предыдущих матча. Сперва команда на выезде одолела «Фулхэм» (2:0), а затем на своем поле победила «Астон Виллу» (4:1). Победой над «Астон Виллой» «Кристал Пэлас» прервал серию неудач в домашних матчах. В предыдущем раунде Кубка Англии «Кристал Пэлас» встречался с «Донкастером» и одержал победу со счетом 2:0.

Миллуолл

«Миллуолл» в Чемпионшипе также одержал победу. Команда на выезде обыграла «Дерби Каунти» (0:1). Перед этим матчем у «Миллуолла» были ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Престоном» (1:1). В четвертом раунде Кубка Англии «Миллуолл» в гостях играл с «Лидсом» и одержал победу 2:0.

Личные встречи

В последних десяти матчах команды одержали по три победы. Еще четыре поединка закончились вничью.

«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,14 гола за игру. Средняя результативность «Миллуолла» в гостях составляет 0,88 гола за матч.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Уортон, Хьюз, Матета.
  • «Миллуолл»: Дженсен, Крама, Брайан, Танганга, Купер, Негли, Сэвилл, Бангура-Уильямс, Кандл, де Норре, Азиз.

Прогноз

Показатели результативности команд не впечатляют. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
1 марта 2025 -
14:15
Миллуолл
Тотал меньне 2,5 1,72 Сделать ставку
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Кристал Пэлас Миллуолл Суперкубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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