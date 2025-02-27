В воскресенье, 2 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Ньюкасл

«Ньюкасл» выиграл всего один из четырех последних матчей в АПЛ, а три проиграл, в том числе и «Манчестер Сити» (0:4), с которым борется за место в зоне Лиги чемпионов. В предыдущем туре «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» (0:2). Один кубковый финал в этом сезоне «Ньюкасл» себе уже обеспечил. Команда вышла в финал Кубка Английской лиги, в котором 16 марта сыграет с «Ливерпулем». Одним финалом «Ньюкасл» ограничиваться не хочет и постарается добиться того же в Кубке Англии. В предыдущем раунде этого турнира «Ньюкасл» обыграл «Бирмингем» (3:2).

Брайтон

После поражения от «Ноттингем Форрест» (0:7), «Брайтон» в матчах АПЛ одержал три победы подряд. «Чайки» обыграли «Челси» (3:0), «Саутгемптон» (4:0) и «Борнмут» (2:1). Команда идет на 8 месте турнирной таблице с отставанием от «Ньюкасла», который занимает 6 место, в одно очко. На пути к 1/8 финала Кубка Англии «Брайтон» по очереди выбил из турнира «Норвич» (4:0) и «Челси» (2:1).

Личные встречи

В трех последних матчах две победы одержал «Брайтон». Еще один поединок закончился вничью 1:1.

«Ньюкасл» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 1,85 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Ливраменто, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Уиллок, Мерфи, Гордон, Уилсон.

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Лемпти, Уэбстер, ван Гекке, Гомес, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.

Прогноз

Команды могут основное внимание уделить обороне. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,33.