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Кубок Англии
Ньюкасл
02.03.2025 15:45 - : -
Брайтон
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Англия
27 февраля 2025, 21:49 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:50
63
0

Ньюкасл – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 2 марта в 15:45 по Киеву

27 февраля 2025, 21:49 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:50
63
0
Ньюкасл – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В воскресенье, 2 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Ньюкасл

«Ньюкасл» выиграл всего один из четырех последних матчей в АПЛ, а три проиграл, в том числе и «Манчестер Сити» (0:4), с которым борется за место в зоне Лиги чемпионов. В предыдущем туре «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» (0:2). Один кубковый финал в этом сезоне «Ньюкасл» себе уже обеспечил. Команда вышла в финал Кубка Английской лиги, в котором 16 марта сыграет с «Ливерпулем». Одним финалом «Ньюкасл» ограничиваться не хочет и постарается добиться того же в Кубке Англии. В предыдущем раунде этого турнира «Ньюкасл» обыграл «Бирмингем» (3:2).

Брайтон

После поражения от «Ноттингем Форрест» (0:7), «Брайтон» в матчах АПЛ одержал три победы подряд. «Чайки» обыграли «Челси» (3:0), «Саутгемптон» (4:0) и «Борнмут» (2:1). Команда идет на 8 месте турнирной таблице с отставанием от «Ньюкасла», который занимает 6 место, в одно очко. На пути к 1/8 финала Кубка Англии «Брайтон» по очереди выбил из турнира «Норвич» (4:0) и «Челси» (2:1).

Личные встречи

В трех последних матчах две победы одержал «Брайтон». Еще один поединок закончился вничью 1:1.

«Ньюкасл» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 1,85 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ньюкасл»: Поуп, Холл, Ливраменто, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Уиллок, Мерфи, Гордон, Уилсон.
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Лемпти, Уэбстер, ван Гекке, Гомес, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.

Прогноз

Команды могут основное внимание уделить обороне. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,33.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
2 марта 2025 -
15:45
Брайтон
Тотал меньше 2,5 2,33 Сделать ставку
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Ньюкасл Ньюкасл - Брайтон Брайтон Суперкубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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