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Кубок Англии
Ньюкасл
02.03.2025 15:45 – FT 1 : 2
Брайтон
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Англия
02 марта 2025, 19:28 | Обновлено 02 марта 2025, 19:29
378
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Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии

В птичьем дерби «чайки» одолели «сорок»

02 марта 2025, 19:28 | Обновлено 02 марта 2025, 19:29
378
1
Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

В воскресенье, 2 марта, проходил матч 5 этапа Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Встречу принимал Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

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Счет в невероятно насыщенном матче открыли хозяева поля: Александер Исак, который позже покинет поле из-за повреждения, реализовал пенальти на 22-й минуте. В концовке первого тайма счет сравняет вингер «чаек» Якуба Минте и команды уйдут на перерыв при счете 1:1 на табло.

Вторая 45-минутка началась не так ярко, все самые интересные моменты ждали зрителей в ее концовке: на 83-й минуте вингер «сорок» Энтони Гордон получил красную карточку, через 9 минут его «достижение» повторил фулбек гостей Тарик Лэмпти. «Ньюкасл» усилиями Фабиана Шера забил в компенсированное ко второму тайму время, но взятие ворот было отмененом системой ВАР. При счете 1:1 команды ушли в овертаймы, где удача была на стороне «Брайтона»: на 114-й минуте Дэнни Уэлбек забил победный гол своей команды. Матч завершился со счетом 1:2.

Кубок Англии. 5-й этап

Ньюкасл – Брайтон – 1:2

Голы: Исак, 22 (пенальти) – Минте, 44, Уэлбек, 114

Удаления: Гордон, 83 – Лэмпти, 90+1

Фото матча:

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Брайтон Ньюкасл Кубок Англии по футболу Тарик Лэмпти Фабиан Шер Дэнни Уэлбек Энтони Гордон Александер Исак Янкуба Минте
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Брайтон виграв три матчі в АПЛ поспіль. Ще й Ньюкасл з Кубка вибили
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