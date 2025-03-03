Ньюкасл – Брайтон – 1:2. Велбек забивает в овертайме. Видео голов и обзор

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Встреча прошла на Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Основное время победителя не выявило. В первом тайме команды обменялись голами. Сначала за Ньюкасл забил с пенальти Исаак на 22-й минуте, а на 44-й минимальный результат установил Минте.

Во втором тайме команды голов не забивали, поэтому матч продолжился овертаймом. На 114-й минуте Дани Велбек сумел забить гол за "Брайтон" и вывести команду в следующий этап.

Кубок Англии. 5-й этап

Ньюкасл – Брайтон – 1:2

Голы: Исаак, 22 (пенальти) – Минте, 44, Велбек, 114

Видео голов и обзор матча