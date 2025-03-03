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Кубок Англии
Ньюкасл
02.03.2025 15:45 – FT 1 : 2
Брайтон
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Англия
03 марта 2025, 17:28 |
109
1

Ньюкасл – Брайтон – 1:2. Велбек забивает в овертайме. Видео голов и обзор

Сороки выбывают из розыгрыша Кубка Англии.

03 марта 2025, 17:28 |
109
1
Ньюкасл – Брайтон – 1:2. Велбек забивает в овертайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Встреча прошла на Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Основное время победителя не выявило. В первом тайме команды обменялись голами. Сначала за Ньюкасл забил с пенальти Исаак на 22-й минуте, а на 44-й минимальный результат установил Минте.

Во втором тайме команды голов не забивали, поэтому матч продолжился овертаймом. На 114-й минуте Дани Велбек сумел забить гол за "Брайтон" и вывести команду в следующий этап.

Кубок Англии. 5-й этап

Ньюкасл – Брайтон – 1:2

Голы: Исаак, 22 (пенальти) – Минте, 44, Велбек, 114

Видео голов и обзор матча

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
90’ +1
Тарик Лампти (Брайтон) получает красную карточку.
83’
Энтони Гордон (Ньюкасл) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saar
Ньюкасл, та ви , хоть, автобус отой крутий , що рекламували на весь світ, поставили б перед воротами🤣🤣
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