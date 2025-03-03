Ньюкасл – Брайтон – 1:2. Велбек забивает в овертайме. Видео голов и обзор
Сороки выбывают из розыгрыша Кубка Англии.
В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Брайтоном».
Встреча прошла на Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Основное время победителя не выявило. В первом тайме команды обменялись голами. Сначала за Ньюкасл забил с пенальти Исаак на 22-й минуте, а на 44-й минимальный результат установил Минте.
Во втором тайме команды голов не забивали, поэтому матч продолжился овертаймом. На 114-й минуте Дани Велбек сумел забить гол за "Брайтон" и вывести команду в следующий этап.
Кубок Англии. 5-й этап
Ньюкасл – Брайтон – 1:2
Голы: Исаак, 22 (пенальти) – Минте, 44, Велбек, 114
Видео голов и обзор матча
События матча
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