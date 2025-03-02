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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
01.03.2025 19:30 – FT 1 : 4
Байер
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Германия
02 марта 2025, 03:05 | Обновлено 02 марта 2025, 03:06
31
0

Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Бундеслиги

02 марта 2025, 03:05 | Обновлено 02 марта 2025, 03:06
31
0
Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером».

Встречу принимал Дойч Банк Парк в Франкфуте.

Гости не оставили шансов своему сопернику, разгромив его со счетом 4:1.

После этого матча «Байер» с 53 очками остался 2-м, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался 3-м.

Бундеслига. 24-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:4

Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Байер).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Норди Мукиеле (Байер).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
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Айнтрахт Франкфурт Байер чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Бундеслига Нейтан Телла Норди Мукиеле Патрик Шик Уго Экитике
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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