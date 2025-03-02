01.03.2025 19:30 – FT 1 : 4
Германия02 марта 2025, 03:05 | Обновлено 02 марта 2025, 03:06
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Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Бундеслиги
02 марта 2025, 03:05 | Обновлено 02 марта 2025, 03:06
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером».
Встречу принимал Дойч Банк Парк в Франкфуте.
Гости не оставили шансов своему сопернику, разгромив его со счетом 4:1.
После этого матча «Байер» с 53 очками остался 2-м, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался 3-м.
Бундеслига. 24-й тур
Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:4
Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62
Видеообзор матча:
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Байер).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Норди Мукиеле (Байер).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
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