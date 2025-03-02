Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером».

Встречу принимал Дойч Банк Парк в Франкфуте.

Гости не оставили шансов своему сопернику, разгромив его со счетом 4:1.

После этого матча «Байер» с 53 очками остался 2-м, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался 3-м.

Бундеслига. 24-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:4

Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62

Видеообзор матча: