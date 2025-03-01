Байер сохраняет интригу в Бундеслиге, сенсационный Майнц уже в топ-4
Байер обыграл Айнтрахт в матче команд топ-3
Байер в матче чемпионата Германии обыграл Айнтрахт Франкфурт со счетом 4:1 и оставляет себе шансы в битва за титул с Баварией. Мюнхенская команда сохраняет отрыв в 8 очков.
Айнтрахт остался третьим, а вот на четвертое место поднялся сенсационный в этом сезоне Майнц, который обыграл Лейпциг и выиграл третью встречу кряду.
Боруссия Дортмунд одолела Санкт-Паули и, выиграв второй матч кряду, поднялась на 10-е место.
Чемпионат Германии. 26-й тур
Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Гирасси, 51, Адейеми, 58
Лейпциг – Майнц 1:2
Голы: Симонс, 1 – Амири, 52, Буркардт, 58
Бохум – Хоффенхайм 0:1
Гол: Бишоф, 72
Вердер – Вольфсбург 1:2
Голы: Вейзер, 90 – Виммер, 6, 49
Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3
Голы: Хак, 8, 59, Плеа, 61
Айнтрахт – Байер 1:4
Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный бразилец выделил Пеле
Виктор отличился в игре с Сельтой