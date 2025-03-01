Байер сохраняет интригу в Бундеслиге, сенсационный Майнц уже в топ-4

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Айнтрахт Франкфурт со счетом 4:1 и оставляет себе шансы в битва за титул с Баварией. Мюнхенская команда сохраняет отрыв в 8 очков.

Айнтрахт остался третьим, а вот на четвертое место поднялся сенсационный в этом сезоне Майнц, который обыграл Лейпциг и выиграл третью встречу кряду.

Боруссия Дортмунд одолела Санкт-Паули и, выиграв второй матч кряду, поднялась на 10-е место.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Гирасси, 51, Адейеми, 58

Лейпциг – Майнц 1:2

Голы: Симонс, 1 – Амири, 52, Буркардт, 58

Бохум – Хоффенхайм 0:1

Гол: Бишоф, 72

Вердер – Вольфсбург 1:2

Голы: Вейзер, 90 – Виммер, 6, 49

Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3

Голы: Хак, 8, 59, Плеа, 61

Айнтрахт – Байер 1:4

Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62

Турнирная таблица