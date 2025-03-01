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Чемпионат Германии
Санкт-Паули
01.03.2025 16:30 – FT 0 : 2
Боруссия Д
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Германия
01 марта 2025, 21:33 |
119
0

Байер сохраняет интригу в Бундеслиге, сенсационный Майнц уже в топ-4

Байер обыграл Айнтрахт в матче команд топ-3

01 марта 2025, 21:33 |
119
0
Байер сохраняет интригу в Бундеслиге, сенсационный Майнц уже в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Айнтрахт Франкфурт со счетом 4:1 и оставляет себе шансы в битва за титул с Баварией. Мюнхенская команда сохраняет отрыв в 8 очков.

Айнтрахт остался третьим, а вот на четвертое место поднялся сенсационный в этом сезоне Майнц, который обыграл Лейпциг и выиграл третью встречу кряду.

Боруссия Дортмунд одолела Санкт-Паули и, выиграв второй матч кряду, поднялась на 10-е место.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Гирасси, 51, Адейеми, 58

Лейпциг – Майнц 1:2
Голы: Симонс, 1 – Амири, 52, Буркардт, 58

Бохум – Хоффенхайм 0:1
Гол: Бишоф, 72

Вердер – Вольфсбург 1:2
Голы: Вейзер, 90 – Виммер, 6, 49

Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3
Голы: Хак, 8, 59, Плеа, 61

Айнтрахт – Байер 1:4
Голы: Экитике, 37 – Телла, 26, Мукиеле, 29, Шик, 33, Гарсия, 62

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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