Санкт-Паули – Боруссия Д – 0:2. Победа шмелей. Видео голов и обзор матча
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и дортмундской «Боруссией».
Встречу принимал Миллернторн Стэдиум в Гамбурге.
Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Карима Адейеми и Серу Гирасси.
После этого матча «Санкт-Паули» с 21 очком остался на 15-м месте, а дортмундская «Боруссия» с 35 очками расположилась на 10-й позиции.
Бундеслига. 24-й тур
Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 0:2
Голы: Гирасси, 50, Адейеми, 58
Видеообзор матча:
События матча
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