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Чемпионат Германии
Санкт-Паули
01.03.2025 16:30 – FT 0 : 2
Боруссия Д
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Германия
02 марта 2025, 05:00 |
9
0

Санкт-Паули – Боруссия Д – 0:2. Победа шмелей. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Бундеслиги

02 марта 2025, 05:00 |
9
0
Санкт-Паули – Боруссия Д – 0:2. Победа шмелей. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал Миллернторн Стэдиум в Гамбурге.

Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Карима Адейеми и Серу Гирасси.

После этого матча «Санкт-Паули» с 21 очком остался на 15-м месте, а дортмундская «Боруссия» с 35 очками расположилась на 10-й позиции.

Бундеслига. 24-й тур

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Гирасси, 50, Адейеми, 58

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Санкт-Паули чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Карим Адейеми Серу Гирасси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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