Санкт-Паули – Боруссия Д – 0:2. Победа шмелей. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал Миллернторн Стэдиум в Гамбурге.

Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Карима Адейеми и Серу Гирасси.

После этого матча «Санкт-Паули» с 21 очком остался на 15-м месте, а дортмундская «Боруссия» с 35 очками расположилась на 10-й позиции.

Бундеслига. 24-й тур

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Гирасси, 50, Адейеми, 58

Видеообзор матча: