Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на Борнмут
Специалист заявил, что Илья Забарный – ключевой игрок «Борнмута»
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал, как дисквалификация украинского защитника Ильи Забарного повлияла на игру команды. Специалист признался, что Илья очень важен для «вишен».
«Это сложно, потому что, очевидно, когда он был доступен, мы его использовали. Он очень сильный, надежный и ключевой игрок для нас.
Но такие вещи встречаются со всеми командами в течение сезона, поэтому мы должны показать, что у нас есть другие игроки, которые могут выполнять его работу. Заба, безусловно, важный игрок для нас», – сказал специалист.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч с «чайками», а также пропустит следующие две игры своей команды с «Тоттенгэмом» и «Вулверхэмптоном» из-за полученной красной карты в матче 26-го тура чемпионата Англии с тем же «Вулверхэмптоном».
В текущем сезоне АПЛ Илья провел на поле 26 матчей, результативными действиями не отличился.
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