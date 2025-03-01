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  4. Махач – Фокина. Прогноз и анонс на финал турнира АТР 500 в Акапулько
ATP
01 марта 2025, 17:44 |
79
0

Махач – Фокина. Прогноз и анонс на финал турнира АТР 500 в Акапулько

Решающий поединок пятисотника состоится 2 марта в 05:00 по Киеву

01 марта 2025, 17:44 |
79
0
Махач – Фокина. Прогноз и анонс на финал турнира АТР 500 в Акапулько
Томаш Махач и Алехандро Давидович Фокина

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2 марта на теннисном турнире в Акапулько состоится финальная битва, в которой сыграют Томаш Махач (АТР 25) и Алехандро Давидович Фокина (АТР 48). Матч начнется в 05:00 по киевскому времени.

Томаш Махач

Этот сезон чех проводил без ярких результатов, на уровне не самого стабильного середняка. Спортсмен успел провести 15 матчей, в которых одержал 11 побед.

Конечно, турнир в Акапулько самый успешный в сезоне, хотя он еще не завершился. В своем первом матче Махач одолел земляка Меншика – 6:4, 2:6, 6:3, далее была победа над немцем Альтмайером – 7:6, 6:1. Потом были две победы над американцами, Лернера Тьена одолел 6:3, 7:5, а Брендона Накашиму – 6:4, 1:6, 6:4.

Чех не обладает какой-то фантастической подачей, так как нечасто выполняет эйсы. На этом турнире первым мячом в корт с подачи он попадает примерно в 60% случаев. До титула один шаг, однако, нужно обыграть сильного соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Махач

Алехандро Давидович Фокина

Для испанца сезон складывается не так плохо, он дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, где разгромно уступил в трех сетах Томми Полу, трижды 1:6.

Перед этим турниром Давидович Фокина играл в финале Делрей-Бич против серба Кецмановича, в решающем третьем сете испанец вел 5:2, имел два матчбола, но невероятным образом уступил 5:7.

В Акапулько у спортсмена была непростая сетка, Алехандро мог вылететь уже в первом круге, он проиграл итальянцу Белуччи первый сет 1:6, а во второй партии на тай-брейке, уступал 2:6, но отыграл 4 матчбола, взяв партию, а потом выиграл третью партию 6:2. Во втором круге была тяжелая победа над американцем Фрэнсисом Тиафо – 6:3, 6:7, 6:3.

Легко удалось обыграть мексиканца Пачеко Мендеса – 6:2, 6:2. В полуфинале испанец прошел Дениса Шаповалова, выиграв в напряженной борьбе – 7:6, 7:6.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина

Личные встречи

Если брать сухие цифры, счет в очных противостояниях 1:1, однако не все так однозначно, так как Махач проиграл из-за того, что не вышел на корт. В октябре прошлого года теннисисты выдали захватывающий матч в Шанхае, Давидович Фокина взял первый сет 6:1, а во втором вел 3:1, но в итоге проиграл партию на тай-брейке. Решающий третий сет снова лучше начал испанец, он вел 3:0, однако, Махач сумел совершить камбэк, выиграв 6:4.

Прогноз

Оба теннисиста еще не выигрывали турниров в этом году, так что мотивация будет зашкаливать.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Махача – 1,61, успех Давидович Фокина – 2,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 22,5 геймов за 1,84, ожидаю увидеть напряженный матч.

Прогноз Sport.ua
Томаш Махач
01.03.2025 -
05:00
Алехандро Давидович Фокина
Тотал геймов больше 22.5 1.84 Сделать ставку
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Кто сыграет в финале турнира АТР 500 в Акапулько?
Алехандро Давидович-Фокина Томаш Махач ATP Акапулько прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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