Италия02 марта 2025, 03:18 | Обновлено 02 марта 2025, 03:19
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Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А
Французский вингер реализовал пенальти
02 марта 2025, 03:18 | Обновлено 02 марта 2025, 03:19
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Удинезе» и «Пармой».
Встречу принимал Блюэнерджи Стэдиум в Удине.
Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Фориана Товена, который успешно реализовал удар с 11-метровой отметки на 38-й минуте.
После этого матча «Удинезе» с 39 очками расположился на 10-м месте, а «Парма» с 23 баллами осталась 17-й.
Серия А. 27-й тур
Удинезе – Парма – 1:0
Гол: Товен, 38 (пенальти)
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Удинезе).
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