Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А
Чемпионат Италии
Удинезе
01.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 марта 2025, 03:18 | Обновлено 02 марта 2025, 03:19
10
0

Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А

Французский вингер реализовал пенальти

02 марта 2025, 03:18 | Обновлено 02 марта 2025, 03:19
10
0
Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе

В субботу, 1 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Удинезе» и «Пармой».

Встречу принимал Блюэнерджи Стэдиум в Удине.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Фориана Товена, который успешно реализовал удар с 11-метровой отметки на 38-й минуте.

После этого матча «Удинезе» с 39 очками расположился на 10-м месте, а «Парма» с 23 баллами осталась 17-й.

Серия А. 27-й тур

Удинезе – Парма – 1:0

Гол: Товен, 38 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Удинезе).
По теме:
Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Лилль – 4:1. Разгром беззубых догов. Видео голов и обзор матча
Флориан Товен Удинезе Парма Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
Футбол | 01 марта 2025, 17:23 5
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями

Назначается угловой удар, если голкипер удерживает мяч больше 8 секунд

Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Футбол | 01 марта 2025, 19:56 179
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией
Футбол | 02.03.2025, 01:46
«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией
«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
Бокс | 01.03.2025, 15:21
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Война | 01.03.2025, 13:23
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 8
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 10
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 15
Бокс
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем