Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А

В субботу, 1 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Удинезе» и «Пармой».

Встречу принимал Блюэнерджи Стэдиум в Удине.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Фориана Товена, который успешно реализовал удар с 11-метровой отметки на 38-й минуте.

После этого матча «Удинезе» с 39 очками расположился на 10-м месте, а «Парма» с 23 баллами осталась 17-й.

Серия А. 27-й тур

Удинезе – Парма – 1:0

Гол: Товен, 38 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча: