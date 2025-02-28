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  4. Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Англия
28 февраля 2025, 16:29 |
769
2

Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб

Инсайдер сообщил о ситуации с Трентом, Салахом и ван Дейком

28 февраля 2025, 16:29 |
769
2
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Авторитетный инсайдер и журналист Дэвид Орнштейн сообщил новые подробности о контрактах трех игроков английского «Ливерпуля» – защитников Вирджила ван Дейка, Трента Александера-Арнольда и вингера Мохамеда Салаха.

«Руководство «мерсисайдцев» смотрит с оптимизмом на возможность сохранить в составе Салаха и ван Дейка. Оба футболиста планируют остаться в Ливерпуле. Они демонстрируют феноменальную игру, поэтому в клубе сделат все, чтобы продлить с ними контракты.

Ситуация с Трентом иная – он намного моложе, и в его услугах заинтересован мадридский «Реал», который активно следит за ним. Нет окончательного решения, но существует высокая вероятность, что Александер-Арнольд уйдет, а Салах и ван Дейк останутся.

Нынешнее руководство попало в непростую ситуацию из-за прежних менеджеров, теперь нужно как-то решать ее. Может это будет несправедливо, но болельщики будут оценивать работу боссов «Ливерпуля» после того, как увидят решение проблемы с продлением контрактов», – сообщил Орнштейн.

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Ливерпуль Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Вирджил ван Дейк Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги продление контракта
Николай Титюк Источник: New York Times
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Розмови про перехід були потрібні Салаху для більш вигідних умов нового контракту з Ліверпулем
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0
😼
Я ж казав, що Салах нікуди не йде і залишається в Ліверпулі 
Стільки новин і стільки розмов про перехід до Інтера, виявляється що все це лише розмови і жовтуха
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0
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