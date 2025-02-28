Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Инсайдер сообщил о ситуации с Трентом, Салахом и ван Дейком
Авторитетный инсайдер и журналист Дэвид Орнштейн сообщил новые подробности о контрактах трех игроков английского «Ливерпуля» – защитников Вирджила ван Дейка, Трента Александера-Арнольда и вингера Мохамеда Салаха.
«Руководство «мерсисайдцев» смотрит с оптимизмом на возможность сохранить в составе Салаха и ван Дейка. Оба футболиста планируют остаться в Ливерпуле. Они демонстрируют феноменальную игру, поэтому в клубе сделат все, чтобы продлить с ними контракты.
Ситуация с Трентом иная – он намного моложе, и в его услугах заинтересован мадридский «Реал», который активно следит за ним. Нет окончательного решения, но существует высокая вероятность, что Александер-Арнольд уйдет, а Салах и ван Дейк останутся.
Нынешнее руководство попало в непростую ситуацию из-за прежних менеджеров, теперь нужно как-то решать ее. Может это будет несправедливо, но болельщики будут оценивать работу боссов «Ливерпуля» после того, как увидят решение проблемы с продлением контрактов», – сообщил Орнштейн.
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