Салах повторил свой лучший сезон в АПЛ
На счету форварда 42 результативных действия
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Ньюкасла» отметился ассистом и сравнялся по количеству результативных действий со своим лучшим сезоном в Премьер-лиге (2017/18 и 2024/25 – по 42).
26 февраля на «Энфилде» состоялся матч 27-го тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По мячу забили Собослаи и Маккаллистер.
В сезоне 2017/18 Салах в 36 матчах АПЛ забил 32 гола и отдал 10 результативных передач, а в нынешнем (2024/25) розыгрыше Премьер-лиги в 28 поединках отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.
Подопечные Арне Слота в текущей кампании чемпионата Англии располагаются на первой строчке в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
Mohamed Salah has equalled his best ever Premier League campaign for goal involvements.— Squawka (@Squawka) February 26, 2025
2017/18
◎ 36 games
◎ 32 goals
◎ 10 assists
2024/25
◉ 28 games
◉ 25 goals
◉ 17 assists
He's now three G/A away from breaking the Premier League record in a 38-game season and six… pic.twitter.com/0gK5loIz5p
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