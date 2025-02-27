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Англия
27 февраля 2025, 23:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:42
249
0

Салах повторил свой лучший сезон в АПЛ

На счету форварда 42 результативных действия

27 февраля 2025, 23:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:42
249
0
Салах повторил свой лучший сезон в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Ньюкасла» отметился ассистом и сравнялся по количеству результативных действий со своим лучшим сезоном в Премьер-лиге (2017/18 и 2024/25 – по 42).

26 февраля на «Энфилде» состоялся матч 27-го тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По мячу забили Собослаи и Маккаллистер.

В сезоне 2017/18 Салах в 36 матчах АПЛ забил 32 гола и отдал 10 результативных передач, а в нынешнем (2024/25) розыгрыше Премьер-лиги в 28 поединках отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.

Подопечные Арне Слота в текущей кампании чемпионата Англии располагаются на первой строчке в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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