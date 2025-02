Салах повторил свой лучший сезон в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Ньюкасла» отметился ассистом и сравнялся по количеству результативных действий со своим лучшим сезоном в Премьер-лиге (2017/18 и 2024/25 – по 42).

26 февраля на «Энфилде» состоялся матч 27-го тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По мячу забили Собослаи и Маккаллистер.

В сезоне 2017/18 Салах в 36 матчах АПЛ забил 32 гола и отдал 10 результативных передач, а в нынешнем (2024/25) розыгрыше Премьер-лиги в 28 поединках отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.

Подопечные Арне Слота в текущей кампании чемпионата Англии располагаются на первой строчке в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

