Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0. Спокойствие и контроль Видео голов и обзор матча
«Мерсисайдцы» на своем поле принимают «сорок»
В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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На 12-й минуте Доминик Собослаи открыл счет в матче. Венгр получил от партнера пас в штрафной и переправил его в ворота.
На 63-й минуте Алексис Маккалистер получил пас от Мохамеда Салаха и сильно пробил верхом с 10-ти метров.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Видео голов и обзор матча
События матча
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