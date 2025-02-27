Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0. Спокойствие и контроль Видео голов и обзор матча

В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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На 12-й минуте Доминик Собослаи открыл счет в матче. Венгр получил от партнера пас в штрафной и переправил его в ворота.

На 63-й минуте Алексис Маккалистер получил пас от Мохамеда Салаха и сильно пробил верхом с 10-ти метров.

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