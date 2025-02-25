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Чемпионат Англии
Ливерпуль
26.02.2025 22:15 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2025, 19:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:20
107
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии

25 февраля 2025, 19:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:20
107
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Ньюкасл
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Трансляция матча В эфире

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Ливерпуль - Ньюкасл
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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