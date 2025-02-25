Англия25 февраля 2025, 19:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:20
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Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии
25 февраля 2025, 19:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:20
107
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В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – НьюкаслСмотреть трансляцию
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