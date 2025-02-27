В каждом тайме по голу. Ливерпуль обыграл Ньюкасл
«Мерсисайдцы» укрепили свою позицию
26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Хозяева поля с первых минут завладели инициативой, что позволило им быстро открыть счет.
На 11-й минуте Александер-Арнольд сделал передачу на свободного Доминика Собослаи, который точно переправил мяч в сетку.
После этого команды не создавали много опасных моментов, по большей части ведя борьбу в центре поля.
Во втором тайме «Ливерпуль» снова начал заметно превосходить «Ньюкасл». На 63-й минуте Мохамед Салах отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера, который с 10 метров попал в девятку.
АПЛ. 27-й тур. 26 февраля
Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0
Гол: Собослаи, 11, Макаллистер
Предупреждение: Мерфі, 80
Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Жота, Цимикас, Гравенберх, Александер-Арнольд
Ньюкасл: Поп, Шер, Тонали, Уилсон, Гордон, Холл, Ливраменто, Мерфи, Уиллок, Бьорн, Гимараеш
Фотоочтет с матча
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