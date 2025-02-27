Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В каждом тайме по голу. Ливерпуль обыграл Ньюкасл
Чемпионат Англии
Ливерпуль
26.02.2025 22:15 – FT 2 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 февраля 2025, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:31
184
2

В каждом тайме по голу. Ливерпуль обыграл Ньюкасл

«Мерсисайдцы» укрепили свою позицию

27 февраля 2025, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:31
184
2
В каждом тайме по голу. Ливерпуль обыграл Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой, что позволило им быстро открыть счет.

На 11-й минуте Александер-Арнольд сделал передачу на свободного Доминика Собослаи, который точно переправил мяч в сетку.

После этого команды не создавали много опасных моментов, по большей части ведя борьбу в центре поля.

Во втором тайме «Ливерпуль» снова начал заметно превосходить «Ньюкасл». На 63-й минуте Мохамед Салах отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера, который с 10 метров попал в девятку.

АПЛ. 27-й тур. 26 февраля

Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0

Гол: Собослаи, 11, Макаллистер

Предупреждение: Мерфі, 80

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Жота, Цимикас, Гравенберх, Александер-Арнольд

Ньюкасл: Поп, Шер, Тонали, Уилсон, Гордон, Холл, Ливраменто, Мерфи, Уиллок, Бьорн, Гимараеш

Фотоочтет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ВИДЕО. Салах и Макаллистер организовали второй гол Ливерпуля
Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд
ФОТО. Как живёт Максим Таловеров в Плимуте вместе с возлюбленной
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл Ливерпуль - Ньюкасл отчеты
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Футбол | 26 февраля 2025, 08:42 1
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей

24 февраля Шахтер переиграл Левый Берег со счетом 1:0

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26 февраля 2025, 08:42 2
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»

Турки отреагировал на вызов Паркера

Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 09:30
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Футбол | 27.02.2025, 00:20
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Футбол | 26.02.2025, 20:07
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ліверпулю вже час  ресторан замовляти для святкування чемпіонства
Ответить
+2
😸
Ще декілька матчів і можна привітати Ліверпуль з достроковим чемпіонством , ну якщо серйозно, то це має статися десь на початку травня
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 3
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем