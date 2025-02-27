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26.02.2025 22:15 – FT 2 : 0
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27 февраля 2025, 03:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 04:30
74
0

Арне СЛОТ: «Менталитет и игра Ливерпуля – на высшем уровне»

Подопечные наставник оформили уверенную победу над «Ньюкаслом»

27 февраля 2025, 03:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 04:30
74
0
Арне СЛОТ: «Менталитет и игра Ливерпуля – на высшем уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги поединка 27-го тура АПЛ, в котором подопечные специалиста дома принимали «Ньюкасл». Несмотря на старания гостей, «Ливерпуль» дважды пробил соперника и закончил матч триумфом – 2:0.

Специалист наблюдал за игрой с трибуны, поскольку наставник получил двухматчевую дисквалификацию за поведение в матче с «Эвертоном».

«Больше всего меня впечатлило то, что это была наша пятая игра за 15 дней, а четыре предыдущих были не самыми простыми. Итак, «Эвертон», мы все знаем, какой была эмоциональная игра для обеих команд, особенно для нас, а затем «Вулверхэмптон», а затем два сложных выездных матча с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Показать себя так, как мы показали себя сегодня, едва ли реализовав шанс против очень хорошей команды, как «Ньюкасл» – это большой комплимент для игроков в том, как они справились с этими пятью играми за 15 дней.

Как игроки остаются свежие? Я уже несколько раз объяснял, что это главная причина, почему я не взял основных игроков на игру с «Плимутом», потому что тогда им снова придется путешествовать, они находятся вдали от дома, им, возможно, придется играть 10, 15, 30, 45 минут, потому что я определенно использовал бы их, если бы взял их с собой, а это означает для них отсутствие отдыха. Вот почему я не взял их с собой к ПСВ, потому что я верю в то, что эти игроки способны сыграть пять матчей за 15 дней, как они показали. Но они не могут делать это 10 месяцев подряд, поэтому им нужно время от времени делать перерыв. Мы говорим о перерыве, если я говорю о пяти-шести днях без игры в футбол.

Вот почему я до сих пор немного разочарован тем, что мы не играем в выходные, потому что, конечно, Мо Салах не играл бы, конечно, Вирджил ван Дейк не играл бы, но это был бы идеальный момент для таких игроков, как Харви Эллиотт, Джарелл Куанса, Федерико Кьеза и всех остальных, чтобы получить игровое время, чтобы они были готовы к заключительной фазе сезона. Так что, к сожалению, мы выбыли, но это также означает, что у игроков есть два выходных, а затем, начиная с субботы, мы полностью сосредоточимся на «Пари Сен-Жермен».

Думаю, больше всего меня впечатлила психологическая сила в обеих играх. Потому что после «Эвертона», немного после «Вулверхэмптона», может быть, немного после игры с «Виллой», люди начали задавать нам вопросы, и обычно, когда игроки или люди получают вопросы, вы всегда видите для себя ответ. Мы не были идеальны – я думаю, мы потеряли много простых мячей, чем обычно, – но менталитет снова был отличным, как и игра команды», – ответил.

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл Арне Слот пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
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