В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

После ничейного поединка с «Астон Виллой» (2:0), «Ливерпуль отправился в гости к «Манчестер Сити» и победил действующего чемпиона со счетом 2:0. Благодаря поражению «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» (0:1), отрыв «Ливерпуля» от ближайшего преследователя вырос до одиннадцати очков. В отличной форме находится главная ударная сила команды Арне Слота Мохамед Салах. В матче с «Манчестер Сити» египтянин забил свой 30-й гол в сезоне. В целом, Салах принял непосредственное участие в 51 голе в этом сезоне, отдав 21 голевую передачу.

Ньюкасл

В начале февраля «Ньюкасл» потерпел довольно неожиданное поражение от «Фулхэма» (1:2). Затем последовал разгром от «Манчестер Сити» (0:4). В предыдущем туре «Ньюкасл» на своем поле принимал «Ноттингем Форест», который сейчас идет на третьем месте. Команды продемонстрировали результативный футбол. «Ньюкасл» сумел победить со счетом 4:3. У «сорок» сейчас 44 очка. Столько же у «Манчестер Сити», но команда Гвардиолы идет выше, опережая «Ньюкасл» по дополнительным показателям.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью со счетом 3:3. До этого шесть матчей подряд выигрывал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,17 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,69 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх, Диас, Собослаи, Салах, Диогу Жота.

«Ньюкасл»: Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Гордон, Тонали, Бруно Гимараэс, Мерфи, Исак.

Прогноз

Матч обещает быть напряженным. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.