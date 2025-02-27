Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Аргентинец может вернуться в Европу
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть «Интер» Майами.
По информации испанских СМИ, каталонская «Барселона» серьезно рассматривает возвращение аргентинца. Окончательное решение зависит от Месси. Аргентинец готов рассмотреть возвращение в «Барселону», если почувствует, что сможет помочь команде и не помешает развитию молодых игроков. Кроме того, у «Барселоны» могут усугубиться финансовые трудности после подписания аргентинца.
Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.
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