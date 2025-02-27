Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Испания
27 февраля 2025, 23:45 |
711
3

Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону

Аргентинец может вернуться в Европу

27 февраля 2025, 23:45 |
711
3
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть «Интер» Майами.

По информации испанских СМИ, каталонская «Барселона» серьезно рассматривает возвращение аргентинца. Окончательное решение зависит от Месси. Аргентинец готов рассмотреть возвращение в «Барселону», если почувствует, что сможет помочь команде и не помешает развитию молодых игроков. Кроме того, у «Барселоны» могут усугубиться финансовые трудности после подписания аргентинца.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.

По теме:
ВИДЕО. Танец лидера Барселоны с мамой взорвал соцсети
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Нет стабильности. Флик запросил у руководства Барселоны трансфер
Барселона трансферы Лионель Месси Интер Майами трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27 февраля 2025, 09:05 4
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть

Легендарный боксер хочет увидеть поединок Дюбуа – Паркер

11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Футбол | 27 февраля 2025, 20:30 13
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру

Мехмет Маниш привлекает внимание киевского клуба

Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27.02.2025, 12:57
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Футбол | 27.02.2025, 23:47
Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
Ага, на тиждень, у літні канікули...
Ответить
0
Lulinnha
Единственное препятствие это деньги. Банальная истина. 
Ответить
0
Dysear
Якщо його зарплата не буде проблемою то має вертатися в Барселону. Можливо в стартовому складі не буде грати але великий вклад внесе в розвиток молоді
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 14
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем