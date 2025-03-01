ИРАОЛА: «Не думаю, что мы бы не набрали ни очка, если бы играл Забарный»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола вновь выразил разочарование из-за красной карточки, которая была показана украинскому защитнику его команды Илье Забарному в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Это была очень сложная неделя с судьями, и я бы сказал, очень сложный сезон. Мы потеряли много очков из-за судейских решений.

Еще на днях я наблюдал, как все комментаторы и эксперты говорили о красной карточке Забы. Если не все, то 90% людей сказали, что, по их мнению, ее не должно было быть. Так что это заставляет задуматься о том, зачем в этом случае нужна система VAR.

Судья подходит и разбирается с этим, а потом кто-то начинает судить со стороны. Я не уверен в последствиях этого решения, потому что не знаю, сколько очков мы бы набрали, если бы Заба не получил ту красную карточку в матче с «Вулверхэмптоном».

Но я действительно не думаю, что мы не набрали бы ни одного очка, если бы это решение не было принято. Так что это сильно на вас влияет», - цитирует Ираолу AOL.

Ранее британский журналист заявил, что после дисквалификации Забарного все увидят, насколько он является хорошим игроком.