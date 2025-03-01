Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИРАОЛА: «Не думаю, что мы бы не набрали ни очка, если бы играл Забарный»
Англия
01 марта 2025, 20:45 |
691
0

ИРАОЛА: «Не думаю, что мы бы не набрали ни очка, если бы играл Забарный»

Главный тренер Борнмута разочарован отсутствием украинского защитника

01 марта 2025, 20:45 |
691
0
ИРАОЛА: «Не думаю, что мы бы не набрали ни очка, если бы играл Забарный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола вновь выразил разочарование из-за красной карточки, которая была показана украинскому защитнику его команды Илье Забарному в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Это была очень сложная неделя с судьями, и я бы сказал, очень сложный сезон. Мы потеряли много очков из-за судейских решений.

Еще на днях я наблюдал, как все комментаторы и эксперты говорили о красной карточке Забы. Если не все, то 90% людей сказали, что, по их мнению, ее не должно было быть. Так что это заставляет задуматься о том, зачем в этом случае нужна система VAR.

Судья подходит и разбирается с этим, а потом кто-то начинает судить со стороны. Я не уверен в последствиях этого решения, потому что не знаю, сколько очков мы бы набрали, если бы Заба не получил ту красную карточку в матче с «Вулверхэмптоном».

Но я действительно не думаю, что мы не набрали бы ни одного очка, если бы это решение не было принято. Так что это сильно на вас влияет», - цитирует Ираолу AOL.

Ранее британский журналист заявил, что после дисквалификации Забарного все увидят, насколько он является хорошим игроком.

По теме:
Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на Борнмут
Андони Ираола Илья Забарный Вулверхэмптон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление (красная карточка) дисквалификация
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Футбол | 01 марта 2025, 20:29 1
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо

Сабо сегодня исполнилось 85 лет

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Бокс | 01 марта 2025, 02:34 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»

Легендарный американский боксер высказался о Дональде Трампе

ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Футбол | 01.03.2025, 15:31
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Футбол | 01.03.2025, 01:00
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01.03.2025, 07:47
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 14
Бокс
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем