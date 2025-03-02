Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 01:46 |
69
0

«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией

Украинский полузащитник дал несколько комментариев после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2025, 01:46 |
69
0
«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией
ФК Шахтер. Егор Назарина

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Александрией» со счетом 3:0.

– С победой! Довольно хорошие эмоции. Расскажи об атмосфере в раздевалке после удачного результата.
– В раздевалке, конечно, все рады, ведь мы уверенно победили прямого конкурента со счетом 3:0. Главное сейчас – результат, и все счастливы, что смогли одержать эту победу.

– В принципе, после 60-й минуты игра в атаке изменилась, вы начали опережать соперника. С чем это связано? Что стало переломным моментом?
– Считаю, что в определенный момент мы смогли прибавить в игре. Это произошло, как вы сказали, после 60-й минуты. Главное, что нам удалось изменить результат в последние 30 минут игры. Раньше в концовках матчей мы пропускали голы, а теперь, наоборот, смогли одержать победу. Мы работали над этим во время зимнего межсезонья на сборах и, как видите, достигли положительного результата во втором тайме.

– Один из конкурентов в борьбе за чемпионство, а именно киевское «Динамо», вчера сыграл вничью. Учитывали ли вы этот результат, готовясь к игре с «Александрией»?
– Сейчас все зависит от нас, и мы не смотрим на конкурентов. Наша задача – побеждать в каждом матче, и сегодня мы это сделали, что самое главное. Двигаемся от игры к игре, и еще раз повторю: нужно побеждать в каждом матче, поэтому не обращаем внимания на конкурентов.

– Второй очень хороший поединок у тебя. Какое это имеет психологическое влияние лично на тебя?
– Самое главное, что мы во второй подряд игре побеждаем и получили шесть зачетных баллов. Главное – каждый матч побеждать и уверенно двигаться от игры к игре, а в конце увидим, кто на каком месте завершит чемпионат.

По теме:
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
«Пропустили нелогичный гол». Пресс-конференция Ротаня после игры с Шахтером
«Не лучшая игра». Пресс-конференция Пушича после матча с Александрией
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия Егор Назарина
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Футбол | 01 марта 2025, 21:40 10
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии

Горожане победили со счетом 3:1, дважды ворота команды Чемпиошипа поразил Нико О'Райли

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 02 марта 2025, 01:24 0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 2 марта в 18:30 по Киеву

Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Бокс | 01.03.2025, 03:10
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Бокс | 01.03.2025, 02:34
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 14
Бокс
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 8
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 79
Война
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем