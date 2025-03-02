«Все счастливы». Пресс-конферения Назарины после матча с Александрией

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Александрией» со счетом 3:0.

– С победой! Довольно хорошие эмоции. Расскажи об атмосфере в раздевалке после удачного результата.

– В раздевалке, конечно, все рады, ведь мы уверенно победили прямого конкурента со счетом 3:0. Главное сейчас – результат, и все счастливы, что смогли одержать эту победу.

– В принципе, после 60-й минуты игра в атаке изменилась, вы начали опережать соперника. С чем это связано? Что стало переломным моментом?

– Считаю, что в определенный момент мы смогли прибавить в игре. Это произошло, как вы сказали, после 60-й минуты. Главное, что нам удалось изменить результат в последние 30 минут игры. Раньше в концовках матчей мы пропускали голы, а теперь, наоборот, смогли одержать победу. Мы работали над этим во время зимнего межсезонья на сборах и, как видите, достигли положительного результата во втором тайме.

– Один из конкурентов в борьбе за чемпионство, а именно киевское «Динамо», вчера сыграл вничью. Учитывали ли вы этот результат, готовясь к игре с «Александрией»?

– Сейчас все зависит от нас, и мы не смотрим на конкурентов. Наша задача – побеждать в каждом матче, и сегодня мы это сделали, что самое главное. Двигаемся от игры к игре, и еще раз повторю: нужно побеждать в каждом матче, поэтому не обращаем внимания на конкурентов.

– Второй очень хороший поединок у тебя. Какое это имеет психологическое влияние лично на тебя?

– Самое главное, что мы во второй подряд игре побеждаем и получили шесть зачетных баллов. Главное – каждый матч побеждать и уверенно двигаться от игры к игре, а в конце увидим, кто на каком месте завершит чемпионат.