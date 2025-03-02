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02 марта 2025, 00:20 |
396
0

«Нас бы на куски всех разнесло». Сабо был близок к смерти

Йожеф вспомнил, как едва не попал в авиакатастрофу

02 марта 2025, 00:20 |
396
0
«Нас бы на куски всех разнесло». Сабо был близок к смерти
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо рассказал, как едва не попал в авиакатастрофу.

«Это произошло во время отборочных матчей на Мундиаль 98-го года. Хорошо помню этот случай. Мы уже все сидели в самолете, он выехал на взлетную полосу и начал набирать разгон и вдруг сзади салона мы услышали какой-то, как взрыв, все перепугались не на шутку тогда. Если бы взлетел и набрал хотя бы минимальную высоту, то мы бы сейчас не общались. Нас бы в воздухе на куски всех разнесло.

Я всю жизнь боялся летать, это правда. Была такая история с Зарей. Шасси там у самолета не выпускалось или что-то такое...

А еще когда я играл за Динамо, это было до Зари, и команду тренировал Виктор Маслов, как-то возвращались мы в Киев из Кишинева. Летели каким-то таким старым самолетом, ЯКом, кажется, у него сзади было одно шасси и одной стойке. И получилось так, что мы в Киеве приземлились не на полосу, а просто на поле возле Жулян!

Все выжили, никто не пострадал, но пилот нам потом сказал, что все мы в рубашках народились», – сказал Сабо.

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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