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Чемпионат Франции
ПСЖ
01.03.2025 22:05 – FT 4 : 1
Лилль
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Франция
02 марта 2025, 02:11 |
15
0

ПСЖ – Лилль – 4:1. Разгром беззубых догов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1

02 марта 2025, 02:11 |
15
0
ПСЖ – Лилль – 4:1. Разгром беззубых догов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем».

Встречу принимал Парк де Прэнс в Париже.

Хозяева поля не оставили шансов своему сопернику, разгромив его с счетом 4:1.

После этого матча «ПСЖ» с 62 очками увеличил отрыв от 2-го места, на котором расположился «Марсель», до 16 очков. «Лилль» с 41 баллом остался 5-м в таблице.

Лига 1. 24-й тур

ПСЖ – Лилль – 4:1

Голы: Баркола, 6, Маркиньос, 22, Дембеле, 28, Дуэ, 37 – Дэвид, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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ПСЖ ПСЖ - Лилль Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Дезире Дуэ Усман Дембеле Джонатан Дэвид Маркиньос Брэдли Баркола видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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