ПСЖ – Лилль – 4:1. Разгром беззубых догов. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем».

Встречу принимал Парк де Прэнс в Париже.

Хозяева поля не оставили шансов своему сопернику, разгромив его с счетом 4:1.

После этого матча «ПСЖ» с 62 очками увеличил отрыв от 2-го места, на котором расположился «Марсель», до 16 очков. «Лилль» с 41 баллом остался 5-м в таблице.

Лига 1. 24-й тур

ПСЖ – Лилль – 4:1

Голы: Баркола, 6, Маркиньос, 22, Дембеле, 28, Дуэ, 37 – Дэвид, 80

Видеообзор матча: