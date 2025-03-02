Франция02 марта 2025, 02:11 |
15
0
ПСЖ – Лилль – 4:1. Разгром беззубых догов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1
02 марта 2025, 02:11 |
15
0
В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем».
Встречу принимал Парк де Прэнс в Париже.
Хозяева поля не оставили шансов своему сопернику, разгромив его с счетом 4:1.
После этого матча «ПСЖ» с 62 очками увеличил отрыв от 2-го места, на котором расположился «Марсель», до 16 очков. «Лилль» с 41 баллом остался 5-м в таблице.
Лига 1. 24-й тур
ПСЖ – Лилль – 4:1
Голы: Баркола, 6, Маркиньос, 22, Дембеле, 28, Дуэ, 37 – Дэвид, 80
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2025, 01:36 0
Украинский тренер дал несколько комментариев после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 01 марта 2025, 19:15 18
Экс-игрок «Милана» и «Динамо» поддержал Трампа
Футбол | 01.03.2025, 04:05
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2025, 08:00 2
01.03.2025, 02:34
28.02.2025, 17:48 10
28.02.2025, 03:34 8
28.02.2025, 01:01
28.02.2025, 16:29 2
28.02.2025, 12:47
01.03.2025, 00:23 10