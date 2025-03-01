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Чемпионат Франции
Ланс
01.03.2025 20:00 – FT 3 : 4
Гавр
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Франция
01 марта 2025, 23:59 | Обновлено 02 марта 2025, 00:11
98
0

Слишком просто. ПСЖ в феерическом матче с пятью голами уничтожил Лилль

Столичный клуб продолжил лидировать в чемпионате

01 марта 2025, 23:59 | Обновлено 02 марта 2025, 00:11
98
0
Слишком просто. ПСЖ в феерическом матче с пятью голами уничтожил Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день весны было проведено три поединка 24-го тура чемпионата Франции.

Лидер национального первенства ПСЖ на собственном стадионе «Стад де Франс» принял клуб «Лилль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьба противостояния была решена еще в первом тайме, когда столичный клуб банально деклассировал соперника. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет на табло благодаря усилиям Брэдли Баркола. Удвоил преимущество Маркиньос, который точным ударом прошил голкипера. До непристойного результата довел вингер Усман Дембеле, а вот Дезире Дуэ вколотил четвертый мяч в ворота «Лилля».

Вторая половина встречи показалась не столь насыщенной, однако гостям удалось размочить счет. На 80-й минуте забил форвард Джонатан Дэвид, но о камбэке даже речи не было.

Лига 1. 24-й тур, 1 марта

ПСЖ – «Лилль» – 4:1

Голы: Баркола, 6, Маркиньос, 22, Дембеле, 28, Дуэ, 37 – Дэвид, 80

«Сент-Этьен» – «Ницца» – 1:3

Голы: Стассин, 32 – Росарио, 10, Над, 52 (автогол), Гессан, 69

«Ланс» –«Гавр» – 3:4

Голы: Эль Айнауи, 3 (пенальти), Агилар, 19, Сотока, 48 – Сумаре, 28, Аю, 33, Кассимир, 62, Хассан, 90+1 (пенальти)

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ПСЖ Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Брэдли Баркола Маркиньос Усман Дембеле Джонатан Дэвид Сент-Этьен Ницца Ланс Гавр
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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