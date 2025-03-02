Ланс – Гавр – 3:4. Сумасшедшая победа Гавра. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Гавром».

Встречу принимал Стадион Боллар-Делелис в Лансе.

В сумасшедшем матче с 7 забитыми мячами гости добыли победу со счетом 4:3.

После этого матча «Ланс» с 33 очками расположился на 8-м месте, а «Гавр» с 20 баллами оказался на 16-й позиции.

Лига 1. 24-й тур

Ланс – Гавр – 3:4

Голы: Айнауи, 3 (пенальти), Агилар, 19, Сотока, 48 – Сумаре, 28, Айю, 33, Касимир, 62, хассан, 90+1

Видеообзор матча: