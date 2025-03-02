Франция02 марта 2025, 05:30 |
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Ланс – Гавр – 3:4. Сумасшедшая победа Гавра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1
02 марта 2025, 05:30 |
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Гавром».
Встречу принимал Стадион Боллар-Делелис в Лансе.
В сумасшедшем матче с 7 забитыми мячами гости добыли победу со счетом 4:3.
После этого матча «Ланс» с 33 очками расположился на 8-м месте, а «Гавр» с 20 баллами оказался на 16-й позиции.
Лига 1. 24-й тур
Ланс – Гавр – 3:4
Голы: Айнауи, 3 (пенальти), Агилар, 19, Сотока, 48 – Сумаре, 28, Айю, 33, Касимир, 62, хассан, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ахмед Хассан (Гавр).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хосуэ Казимир (Гавр).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Флорен Сотока (Ланс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Айю (Гавр).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Сумаре (Гавр).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Агилар (Ланс).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Нейл эль Айнауи (Ланс).
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