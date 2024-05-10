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Чемпионат Англии
Борнмут
11.05.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2024, 11:24 |
11
0

Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 17:00 матч чемпионата Англии

10 мая 2024, 11:24 |
11
0
Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Брентфорд
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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