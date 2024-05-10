Англия10 мая 2024, 11:24 |
11
0
Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 17:00 матч чемпионата Англии
10 мая 2024, 11:24 |
11
0
В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Борнмут – БрентфордСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2024, 06:19 1
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Хоккей | 09 мая 2024, 17:12 1
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
Бокс | 09.05.2024, 14:22
Футбол | 09.05.2024, 11:03
Футбол | 10.05.2024, 10:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2024, 01:40 2
09.05.2024, 18:45 24
08.05.2024, 17:55 48
09.05.2024, 00:50 2
09.05.2024, 12:03 1
09.05.2024, 00:01 90
09.05.2024, 00:56 32
09.05.2024, 05:35