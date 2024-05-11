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Чемпионат Англии
Борнмут
11.05.2024 17:00 – FT 1 : 2
Брентфорд
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Англия
11 мая 2024, 19:52 |
314
0

Брентфорд в безумном матче обыграл Борнмут. Украинцы приняли участие в игре

Состоялось шесть поединков АПЛ

11 мая 2024, 19:52 |
314
0
Брентфорд в безумном матче обыграл Борнмут. Украинцы приняли участие в игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 11 мая, проходят матчи 37-го тура АПЛ.

«Борнмут» на домашнем поле проиграл «Брентфорду» 1:2, все голы в матче были забиты после 86-й минуты. Илья Забарный вышел в старте хозяев и отыграл весь поединок, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 83-й минуте.

Победы на свой счет также записали «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Эвертон», за который не смог сыграть Виталий Миколенко из-за травмы. «Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью 1:1.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Борнмут – Брентфорд – 1:2
Голы: Соланке, 89 – Мбемо, 86, Висса, 90+5.

Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1
Голы: Уорд-Праус, 64, Соучек, 66, Ирте, 77 – Локонга, 6.

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3
Голы: Кунья, 68 – Олисе, 26, Матета, 28, Эзе 73.

Ньюкасл – Брайтон – 1:1
Голы: Логнстофф, 45+5 – Велтман 18.

Тоттенхэм – Бернли – 2:1
Голы: Порро, 32, Ван де Вен, 82 – Бруун Ларсен, 25.

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
Гол: Дукуре, 31.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 36 26 7 3 91 - 33 85
2 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
3 Ливерпуль 36 23 9 4 81 - 38 78
4 Астон Вилла 36 20 7 9 73 - 53 67
5 Тоттенхэм 36 19 6 11 71 - 59 63
6 Ньюкасл 36 17 6 13 79 - 57 57
7 Челси 35 15 9 11 70 - 59 54
8 Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 - 55 54
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 36 12 12 12 54 - 58 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица

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Кристал Пэлас Вулверхэмптон Борнмут Брентфорд Вест Хэм Лутон Таун Ньюкасл Брайтон Тоттенхэм Бернли Эвертон Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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