Брентфорд в безумном матче обыграл Борнмут. Украинцы приняли участие в игре
Состоялось шесть поединков АПЛ
Сегодня, 11 мая, проходят матчи 37-го тура АПЛ.
«Борнмут» на домашнем поле проиграл «Брентфорду» 1:2, все голы в матче были забиты после 86-й минуты. Илья Забарный вышел в старте хозяев и отыграл весь поединок, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 83-й минуте.
Победы на свой счет также записали «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Эвертон», за который не смог сыграть Виталий Миколенко из-за травмы. «Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью 1:1.
АПЛ. 37-й тур, 11 мая.
Борнмут – Брентфорд – 1:2
Голы: Соланке, 89 – Мбемо, 86, Висса, 90+5.
Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1
Голы: Уорд-Праус, 64, Соучек, 66, Ирте, 77 – Локонга, 6.
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3
Голы: Кунья, 68 – Олисе, 26, Матета, 28, Эзе 73.
Ньюкасл – Брайтон – 1:1
Голы: Логнстофф, 45+5 – Велтман 18.
Тоттенхэм – Бернли – 2:1
Голы: Порро, 32, Ван де Вен, 82 – Бруун Ларсен, 25.
Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
Гол: Дукуре, 31.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
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