Брентфорд в безумном матче обыграл Борнмут. Украинцы приняли участие в игре

Сегодня, 11 мая, проходят матчи 37-го тура АПЛ.

«Борнмут» на домашнем поле проиграл «Брентфорду» 1:2, все голы в матче были забиты после 86-й минуты. Илья Забарный вышел в старте хозяев и отыграл весь поединок, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 83-й минуте.

Победы на свой счет также записали «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Эвертон», за который не смог сыграть Виталий Миколенко из-за травмы. «Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью 1:1.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Борнмут – Брентфорд – 1:2

Голы: Соланке, 89 – Мбемо, 86, Висса, 90+5.

Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1

Голы: Уорд-Праус, 64, Соучек, 66, Ирте, 77 – Локонга, 6.

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3

Голы: Кунья, 68 – Олисе, 26, Матета, 28, Эзе 73.

Ньюкасл – Брайтон – 1:1

Голы: Логнстофф, 45+5 – Велтман 18.

Тоттенхэм – Бернли – 2:1

Голы: Порро, 32, Ван де Вен, 82 – Бруун Ларсен, 25.

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Гол: Дукуре, 31.