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Бразилия
10 мая 2024, 18:50 | Обновлено 10 мая 2024, 19:38
1399
1

Нереальная атака. Бразилия определила заявку на Копа Америка

Без Каземиро и Жезуса, но с юными талантами

10 мая 2024, 18:50 | Обновлено 10 мая 2024, 19:38
1399
1
Нереальная атака. Бразилия определила заявку на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Сборная Бразилии определилась с заявкой игроков на Копа Америка, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Защищать титул будет Аргентина.

В составе команды не нашлось места опытным Габриэлу Жезусу, Ришарлисону, Каземиро и другим. Однако обращает на себя мощная атака вместе с Винисиусом Жуниором, Савиньо и 17-летним Эндриком, который летом перейдет в Реал.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Бенто (Атлетико Паранаэнсе), Эдерсон (Манчестер Сити).

Защитники: Данило (Ювентус), Коуту (Жирона), Аранья (Атлетико Минейро), Венделл (Порту), Милитао (Реал), Беральдо (ПСЖ), Габриэл (Арсенал), Маркиньос (ПСЖ).

Хавбеки: Перейра (Фулхэм), Бруно (Ньюкасл), Дуглас Луис (Астон Вилла), Гомеш (Вулверхэмптон), Пакета (Вест Хэм), Мартинелли (Арсенал), Рафинья (Барселона), Савиньо (Жирона).

Форварды: Эндрик (Палмейрас), Эванилсон (Порту), Родриго (Реал), Винисиус (Реал).

Бразилия сыграет в группе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.

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сборная Бразилии по футболу Копа Америка
Иван Зинченко Источник: Globo Esporte
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Комментарии 1
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Octopus
В этом году Копу Америка можно хоть нормально смотреть.
В США нормальные газоны, южноамериканских огородов не будет.
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