Нереальная атака. Бразилия определила заявку на Копа Америка
Без Каземиро и Жезуса, но с юными талантами
Сборная Бразилии определилась с заявкой игроков на Копа Америка, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Защищать титул будет Аргентина.
В составе команды не нашлось места опытным Габриэлу Жезусу, Ришарлисону, Каземиро и другим. Однако обращает на себя мощная атака вместе с Винисиусом Жуниором, Савиньо и 17-летним Эндриком, который летом перейдет в Реал.
Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Бенто (Атлетико Паранаэнсе), Эдерсон (Манчестер Сити).
Защитники: Данило (Ювентус), Коуту (Жирона), Аранья (Атлетико Минейро), Венделл (Порту), Милитао (Реал), Беральдо (ПСЖ), Габриэл (Арсенал), Маркиньос (ПСЖ).
Хавбеки: Перейра (Фулхэм), Бруно (Ньюкасл), Дуглас Луис (Астон Вилла), Гомеш (Вулверхэмптон), Пакета (Вест Хэм), Мартинелли (Арсенал), Рафинья (Барселона), Савиньо (Жирона).
Форварды: Эндрик (Палмейрас), Эванилсон (Порту), Родриго (Реал), Винисиус (Реал).
Бразилия сыграет в группе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.
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