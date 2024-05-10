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  4. Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2024, 13:10 | Обновлено 10 мая 2024, 13:11
804
0

Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

10 мая 2024, 13:10 | Обновлено 10 мая 2024, 13:11
804
0
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда станет немка Лаура Зигемунд (№86 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Чжан – Маннарино. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла два предыдущих матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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