Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме
10 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
Соперницей украинки в матче второго раунда станет немка Лаура Зигемунд (№86 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Чжан – Маннарино. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла два предыдущих матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).
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