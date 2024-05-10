Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда станет немка Лаура Зигемунд (№86 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Чжан – Маннарино. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла два предыдущих матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

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