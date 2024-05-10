Не Довбик. Миколенко назвал лучшего украинского игрока на данный момент

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего украинского футболиста на данный момент:

«Если поставить нашего Брентуэйта и Забарного в пару, то можно быть 15 лет без трансферов в клуб. Один левый центральный, второй правый – есть скорость, есть все. Что тот, что тот очень спокойны.

С того момента, как Забарный дебютировал, наверное, он сейчас лучший игрок у нас в Украине. Он настолько спокоен. Ему 21 год, он сыграл почти 40 матчей в сборной – это уже показывает его класс.

Все на стабильном уровне, не было такого, что он где-то проседал. Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет и он уже на опыте. Я в восторге от нашего центрального защитника».

Напомним, Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» 2023/24.