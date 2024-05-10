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  4. Не Довбик. Миколенко назвал лучшего украинского игрока на данный момент
Англия
10 мая 2024, 12:12 |
2265
0

Не Довбик. Миколенко назвал лучшего украинского игрока на данный момент

Защитник «Эвертона» поражен игрой Ильи Забарного

10 мая 2024, 12:12 |
2265
0
Не Довбик. Миколенко назвал лучшего украинского игрока на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего украинского футболиста на данный момент:

«Если поставить нашего Брентуэйта и Забарного в пару, то можно быть 15 лет без трансферов в клуб. Один левый центральный, второй правый – есть скорость, есть все. Что тот, что тот очень спокойны.

С того момента, как Забарный дебютировал, наверное, он сейчас лучший игрок у нас в Украине. Он настолько спокоен. Ему 21 год, он сыграл почти 40 матчей в сборной – это уже показывает его класс.

Все на стабильном уровне, не было такого, что он где-то проседал. Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет и он уже на опыте. Я в восторге от нашего центрального защитника».

Напомним, Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» 2023/24.

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Виталий Миколенко Илья Забарный Эвертон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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