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Чемпионат Европы
07 мая 2024, 07:45 |
2711
0

Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024

Украинская команда является фаворитом поединков против Румынии и Словакии

07 мая 2024, 07:45 |
2711
0
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.

Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Календарь сборной Украины на Евро-2024:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

  • Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

  • Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

  • Украина – Бельгия

Букмекерские конторы практически сразу выставили коэффициенты на первый матч «сине-желтых» против Румынии.

Позже появились котировки и на поединки со Словакией и Бельгией.

Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина:

  • Победа Украины – 2.20
  • Ничья – 3.45
  • Победа Румынии – 3.55
  • Обе команды забьют – 2.03

Основные коэффициенты на матч Словакия – Украина:

  • Победа Украины – 1.94
  • Ничья – 3.50
  • Победа Словакии – 4.15
  • Обе команды забьют – 1.92

Основные коэффициенты на матч Украина – Бельгия

  • Победа Украины – 4.00
  • Ничья – 3.70
  • Победа Бельгии – 1.90
  • Обе команды забьют – 1.81
Все коэффициенты!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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