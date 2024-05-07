Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.

Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Календарь сборной Украины на Евро-2024:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

Украина – Бельгия

Букмекерские конторы практически сразу выставили коэффициенты на первый матч «сине-желтых» против Румынии.

Позже появились котировки и на поединки со Словакией и Бельгией.

Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина:

Победа Украины – 2.20

Ничья – 3.45

Победа Румынии – 3.55

Обе команды забьют – 2.03

Основные коэффициенты на матч Словакия – Украина:

Победа Украины – 1.94

Ничья – 3.50

Победа Словакии – 4.15

Обе команды забьют – 1.92

Основные коэффициенты на матч Украина – Бельгия