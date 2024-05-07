Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Украинская команда является фаворитом поединков против Румынии и Словакии
26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.
Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Календарь сборной Украины на Евро-2024:
17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
- Румыния – Украина
21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
- Словакия – Украина
26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
- Украина – Бельгия
Букмекерские конторы практически сразу выставили коэффициенты на первый матч «сине-желтых» против Румынии.
Позже появились котировки и на поединки со Словакией и Бельгией.
Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина:
- Победа Украины – 2.20
- Ничья – 3.45
- Победа Румынии – 3.55
- Обе команды забьют – 2.03
Основные коэффициенты на матч Словакия – Украина:
- Победа Украины – 1.94
- Ничья – 3.50
- Победа Словакии – 4.15
- Обе команды забьют – 1.92
Основные коэффициенты на матч Украина – Бельгия
- Победа Украины – 4.00
- Ничья – 3.70
- Победа Бельгии – 1.90
- Обе команды забьют – 1.81
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