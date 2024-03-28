Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.

Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Календарь сборной Украины на Евро-2024:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

Украина – Бельгия

Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на стартовый поединок «сине-желтых» на Евро против Румынии. Фаворитами встречи считаются украинцы. На победу Реброва и Ко можно поставить с коэффициентом 2.20.

Ничья расценивается в 3.45. Успех румынской командой котируется по 3.55. На то, что обе сборные забьют в этом матче коэффициент составляет 2.03.

Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина: