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  4. Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 17:15 |
2730
0

Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024

17 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Румынии в 1-м туре группы Е

28 марта 2024, 17:15 |
2730
0
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.

Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Календарь сборной Украины на Евро-2024:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

  • Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

  • Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

  • Украина – Бельгия

Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на стартовый поединок «сине-желтых» на Евро против Румынии. Фаворитами встречи считаются украинцы. На победу Реброва и Ко можно поставить с коэффициентом 2.20.

Ничья расценивается в 3.45. Успех румынской командой котируется по 3.55. На то, что обе сборные забьют в этом матче коэффициент составляет 2.03.

Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина:

  • Победа Украины – 2.20
  • Ничья – 3.45
  • Победа Румынии – 3.55
  • Обе команды забьют – 2.03
Все коэффициенты

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Источник Sport.ua
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