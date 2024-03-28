Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
17 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Румынии в 1-м туре группы Е
26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии в финале плей-офф Евро-2024 и вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля.
Подопечные Сергея Реброва выступят в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Календарь сборной Украины на Евро-2024:
17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
- Румыния – Украина
21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
- Словакия – Украина
26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
- Украина – Бельгия
Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на стартовый поединок «сине-желтых» на Евро против Румынии. Фаворитами встречи считаются украинцы. На победу Реброва и Ко можно поставить с коэффициентом 2.20.
Ничья расценивается в 3.45. Успех румынской командой котируется по 3.55. На то, что обе сборные забьют в этом матче коэффициент составляет 2.03.
Основные коэффициенты на матч Румыния – Украина:
- Победа Украины – 2.20
- Ничья – 3.45
- Победа Румынии – 3.55
- Обе команды забьют – 2.03
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