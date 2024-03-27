Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу в финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) и квалифицировалась на континентальное первенство.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на выход Украины из группы E и победу на Евро-2024.

Фаворитом в группе E является сборная Бельгии, шансы на триумф которой оцениваются коэффициентом 1.38, а на выход из группы – 1.04.

Коэффициент на победу сборной Украины в группе E составляет 5.00, а на выход из группы – 1.40.

На итоговый триумф Украины на чемпионате Европы 2024 букмекеры дают коэффициент 33.00, а главными фаворитами являются сборные Франция и Англия, на обе команды – 4.5.