Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Украинская команда победила Исландию и вышла на чемпионат Европы
26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу в финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) и квалифицировалась на континентальное первенство.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на выход Украины из группы E и победу на Евро-2024.
Фаворитом в группе E является сборная Бельгии, шансы на триумф которой оцениваются коэффициентом 1.38, а на выход из группы – 1.04.
Коэффициент на победу сборной Украины в группе E составляет 5.00, а на выход из группы – 1.40.
На итоговый триумф Украины на чемпионате Европы 2024 букмекеры дают коэффициент 33.00, а главными фаворитами являются сборные Франция и Англия, на обе команды – 4.5.
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