Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поедем на четвертое Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Евро
УКРАИНА
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 23:38 | Обновлено 26 марта 2024, 23:42
2949
40

Поедем на четвертое Евро подряд. Украина переиграла Исландию

Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу

26 марта 2024, 23:38 | Обновлено 26 марта 2024, 23:42
2949
40
Поедем на четвертое Евро подряд. Украина переиграла Исландию
УЕФА

В решающем матче раунда плей-офф сильнее оказалась Украина, победив благодаря голам Цыганкова и Мудрика.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Плей-офф отбора к Евро-2024. Финал

Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Предупреждения: Малиновский, 43, Зинчненко, 90 +2 – Харальдссон, 21, Ингассон, 56, Й. Гудмундссен, 90

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингассон, Гретарссон, Тораринсон (Финссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА - ИСЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет с Исландией. Сместился в центр и пробил в угол
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали
Футбол | 26 марта 2024, 22:45 1
ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали
ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали

Рефери увидел офсайд

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26 марта 2024, 00:15 9
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале

Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год

Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Футбол | 26.03.2024, 05:45
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Футбол | 26.03.2024, 15:55
Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Комментарии 47
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
Всех с валидольной победой и проходом на Евро - заслужили. Независимо от того за какие клубы кто болеет. Грузию тоже с проходом. русня - завидуйте, мы в топе, вы в ж=пе.
Ответить
+18
SamojlovS
Сегодня день футбола Украины - 3 сборные проходят играть дальше! 
Ответить
+17
DaVinci
Циганков, Судаков і Мудрик... Витягнули матч
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
Max-Morlock
Победила Команда.   И символично что голы забили Цыганков и Мудрик.
Ответить
+10
ya_3
Всіх з перемогою! Молодці, КОЗАКИ!!!
Ответить
+10
DED_PANAS
путін такі Хуйло!!!
Ответить
+7
mastorent
Ура!)
Ответить
+7
elPadrino
менi здалося,чи Ребров посивiв?
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
lehach_08
Молодці! Леви  матчу всі без винятку!!
Ответить
+6
OKs100
Сборная сильно изменилась. Раньше всегда проигрывали в конце матчей, а сейчас наоборот выиграем. 
Ответить
+6
KOT
Гарна гра, мені сподобалась. Циганков найкращій гравець України на данний момент! Вітаю всіх українців 
Ответить
+5
Умник
Спасибо за эмоции. 
Лучший матч команды абсолютно всех.
Ответить
+5
shakhtarforewer
Вітаю всіх!!!!! Ми на Євро!!!!!
Ответить
+5
Alex T
Объективно мы были лучше соперника, но валидол конечно. Всех с победой еще раз!
Ответить
+5
Макс Максов
Гра забувається, результат залишається! Рахунок на табло, ми на Євро! Всіх з перемогою!
Ответить
+5
Alex T
Сегодня день побед прям наших сборных! Ждем теперь победы над рус ней! 
Ответить
+5
andre_lui
З фінальною частиною Євро, Україно!!!
Ответить
+5
Sunrise
Дякую всiм i кожному у цiй командi! Чудова гра, купа Левiв на полi!
Я ж казав що сьогоднi буде саме гра, це читалося. Взагалi гарний плей-оф, двi вольовi якi додають впевненостi.
Вже чекаю червень. 
Ответить
+5
sahka1981
З перемогою!!! Цілком заслуженою, ми були кращі! Судаков, Циганков ну і нарешті Мудрик у вирішальний момент, всі красені!!! До речі перед голом Мудрика, наче Шапаренка мали випускати.
Всіх з перемогою!!!
Ответить
+4
avk2307
Всіх з Перемогою.
Дай боже щоб пройшли далі.
Група не складна.
І дайте можливість повболівати....
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
25.03.2024, 19:52 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 9
Теннис
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем