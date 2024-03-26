Поедем на четвертое Евро подряд. Украина переиграла Исландию

В решающем матче раунда плей-офф сильнее оказалась Украина, победив благодаря голам Цыганкова и Мудрика.

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Плей-офф отбора к Евро-2024. Финал

Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Предупреждения: Малиновский, 43, Зинчненко, 90 +2 – Харальдссон, 21, Ингассон, 56, Й. Гудмундссен, 90

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингассон, Гретарссон, Тораринсон (Финссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА - ИСЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА