Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Исландии. Игра пройдет во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

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Болельщики прекрасно ознакомлены, как тяжело даются сборной Украины поединки раунда плей-офф, в которые сборная очень часто попадает. Напомним, первые пять попыток для «сине-желтых» пройти через плей-офф на чемпионат мира или Европы были неудачными, в шестом все же удалось стать сильнее Словении (отбор на Евро-2016), но дальше снова произошла неудача – в двораундовом отборе на ЧМ-2022 Украина сначала одолела Шотландию, но затем досадно уступила Уэльсу через автогол Андрея Ярмоленко.

И вот – восьмая попытка. Также два раунда, тоже первый уже пройденный, причем довольно валидольно – закрадывались подозрения после пропущенного гола в матче против Боснии и Герцеговины (2:1), что забить не удастся. Но Яремчук и Довбик посрамили скептиков и вывели Украину в финал квалификации, где она сыграет с Исландией, которая в своем полуфинале спокойно разобралась с Израилем (4:1). Победитель поедет на Евро-2024, надеемся, что это будет Украина!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Исландия в украинской версии сайта.