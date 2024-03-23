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Евро
УКРАИНА
26.03.2024 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 20:31 |
321
1

Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка финала квалификации на Евро-2024

23 марта 2024, 20:31 |
321
1
Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Исландии. Игра пройдет во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Болельщики прекрасно ознакомлены, как тяжело даются сборной Украины поединки раунда плей-офф, в которые сборная очень часто попадает. Напомним, первые пять попыток для «сине-желтых» пройти через плей-офф на чемпионат мира или Европы были неудачными, в шестом все же удалось стать сильнее Словении (отбор на Евро-2016), но дальше снова произошла неудача – в двораундовом отборе на ЧМ-2022 Украина сначала одолела Шотландию, но затем досадно уступила Уэльсу через автогол Андрея Ярмоленко.

И вот – восьмая попытка. Также два раунда, тоже первый уже пройденный, причем довольно валидольно – закрадывались подозрения после пропущенного гола в матче против Боснии и Герцеговины (2:1), что забить не удастся. Но Яремчук и Довбик посрамили скептиков и вывели Украину в финал квалификации, где она сыграет с Исландией, которая в своем полуфинале спокойно разобралась с Израилем (4:1). Победитель поедет на Евро-2024, надеемся, что это будет Украина!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Исландия в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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