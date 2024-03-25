Sport.ua в рамках спецпроекта с GGBET анонсирует полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 Украина – Исландия. Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с самой широкой линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube, активно помогает нашим защитникам из 93 ОМБР.

26 марта в 21.45 по киевскому времени на городском стадионе Вроцлава в финале плей-офф Евро-2024 сборная Украины будет принимать сборную Исландии. Победитель матча летом сыграет на чемпионате континента, проигравший останется ни с чем.

Украина

Путевку в финал плей-офф Евро-2024 сборная Украины вырвала в поединке против Боснии и Герцеговины. Матч в Зенице сложился очень непросто для подопечных Сергея Реброва.

Главный тренер «сине-желтых» не смог выставить оптимальный состав на игру – из-за травм отсутствовали Ярмоленко, Степаненко и Цыганков. К тому же, очень удачную тактику выбрал на игру наставник балканской сборной Саво Милошевич. Его команда играла в три центральных защитника, строго от обороны. Отдав мяч гостям, хозяева преуспели и в разрушении чужих атак, и в организации контрвыпадов.

После одной из контратак боснийцам удалось повести в счете: мяч в свои ворота срезал Матвиенко. Это стало сигналом для украинцев идти вперед. И они пошли. Но долго не могли ничего создать у чужих ворот.

Переломным моментом встречи стал выход на поле Яремчука. За пять минут до конца основного времени второго тайма Роман сначала сравнял счет, а затем ассистировал Довбику.

УАФ

Отрезок с 85-й по 90-ю минуты встречи – лучший в исполнении сборной Украины. Все остальные отрезки того матча лучше забыть. Но перед тем, как забыть, нужно обязательно сделать правильные выводы с тех мучений.

На следующий день после игры в Зенице делегация сборной Украины вылетела в Польшу. В Познань. Далее был автобусный переезд в небольшой городок Опаленица, который стал «штаб-квартирой» нашей национальной команды перед игрой с Исландией.

Те игроки, которые выходили в основе против сборной БиГ, в первый день приезда в Польшу проходили восстановительные процедуры. Остальные футболисты провели полноценное тренировочное занятие.

И на второй день по прибытию в Опаленицу те футболисты, что были задействованы в игре против боснийцев, тренировались в щадящем режиме.

Лишь на третий день сборная Украины провела полноценное тренировочное занятие.

Главная новость с тренировочного лагеря «сине-желтых» накануне игры с Исландией – возвращение в строй Виктора Цыганкова. Один из ведущих полузащитников нашей сборной прибыл на матчи плей-офф с травмой, которую получил в игре Ла Лиги против «Осасуны».

Из-за того повреждения вингер «Жироны» не попал в заявку на матч против Боснии и Герцеговины. На игру против Исландии он уже должен быть в заявке.

Исландия

В полуфинале плей-офф Евро-2024 сборная Исландии встретилась с национальной командой Израиля. Исландцы первыми пропустили. Но нашли в себе силы не только восстановить равновесие, но и выйти вперед еще до конца первого тайма. А во второй половине встречи «викинги» вообще довели счет до разгромного – 4:1.

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Героем того матча стал форвард Альберт Гудмундссон, на счету которого три забитых мяча. Это уже второй хет-трик Гудмундссона за сборную Исландии, и он таким образом вошел в историю своей национальной команды: доселе никто больше, чем одним хет-триком в составе сборной не отличался.

Гудмундссон – главная звезда и главная надежда сборной Исландии в решающей схватке за право сыграть на Евро-2024. Альберт является одноклубником нашего Руслана Малиновского по «Дженоа».

Накануне матча против сборной Украины у команды Эге Харейде есть определенные кадровые проблемы. По словам ассистента Харейде – Йоа Калли – несколько игроков получили повреждения в игре с Израилем. В частности, Траустассон и Виллумссон. Перспективы первого сыграть 26 марта туманны. А вот второй должен успеть восстановиться к игре против украинцев.

Неясными остаются и перспективы сыграть против «сине-желтых» у капитана сборной Исландии Йохана Гудмундссона. По словам Калли, «надежда, что он успеет восстановиться к финалу, есть». Однако, как считают исландские СМИ, надежда это небольшая.

История противостояний

Пути сборных Исландии и Украины доселе пересекались в двух отборочных турнирах: к Евро-2000 и ЧМ-2018.

Соперники обменялись победами, еще два матча завершились вничью.

В 1999 году сборная Украины в Киеве сыграла с исландцами в результативную ничью 1:1.

Однако в Рейкьявике наша команда сумела обыграть упертых островитян. Тогда единственный гол забил нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров, реализовавший пенальти.

Следующей встречи с исландцами сборной Украины пришлось ждать почти 17 лет. В первом туре отбора на ЧМ-2018 в Киеве сборная Украины снова сыграла вничью с Исландией – 1:1. Счет открыл Финбогассон, а закрыл Ярмоленко. В конце матча Коноплянка мог принести нашей команде три очка, но не реализовал пенальти. Та игра стала первой официальной для наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко.

В Рейкьявике победили хозяева – 2:0. Победили без особых шансов для нашей команды. Оба мяча на счету Сигурдссона.

Прогноз

По мнению некоторых наших специалистов, игра против исландцев для сборной Украины должна сложиться проще, нежели матч против сборной БиГ. В таком утверждении есть рациональное зерно, ведь «викинги» вряд ли прибегнут к закрытой и оборонительной манере игры. Они наверняка будут пытаться играть в открытый и атакующий футбол. Если в реальности это будет именно так, тогда действительно, нашей команде будет дышаться легче.

Тем не менее, нужно обязательно делать поправку на то, что сборная Исландии – атлетичная команда, исповедующая силовой футбол. Так что в любом случае единоборств и беготни в игре будет много. И, конечно же, исландцы попытаются использовать свое главное атакующее оружие – забивного нападающего Гудмундссона.

Впрочем, на все аргументы «викингов» у нашей сборной должны найтись контраргументы. Мирон Маркевич, бывший наставник сборной Украины, недавно сказал, что класс нашей сборной выше, чем исландцев. И с этим нельзя не согласиться. К тому же, стоит ожидать появления на поле в составе нашей команды Цыганкова, которого очень не хватало в матче против боснийцев.

В любом случае, игра будет очень сложной и напряженной с обеих сторон. Но наш класс должен побить их задор. Предположим, что украинцы выиграют 2:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Яремчук.

Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Гретарссон, Ингассон, Паульссон, Сигурдссон, Гаральдссон, Йоуханнесон, Виллумссон, Гудмундссон, Оускарссон.

26 марта, вторник