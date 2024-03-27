Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»
Евро
УКРАИНА
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 00:35 | Обновлено 27 марта 2024, 00:39
2559
13

Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»

Сборная Украины обыграла команду Исландии и пробилась на Евро-2024

27 марта 2024, 00:35 | Обновлено 27 марта 2024, 00:39
2559
13
Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации Евро-2024 и выход в финальный турнир.

– Как вам сегодняшняя поддержка зрителей во Вроцлаве?

– Я благодарен болельщикам, даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня все заслуживают этой победы – наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная.

– Можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?

– Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.

– Думаете ли вы, что это одна из важнейших побед в истории сборной Украины, учитывая контекст? Насколько важен выход на Евро в это время?

– Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, наших воинов. Я очень рад футболистам, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа.

ВИДЕО. Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
По теме:
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
МАЛИНОВСКИЙ: «После первого тайма все верили, что мы сможем отыграться»
ФОТО. Реал поздравил Лунина с выходом на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 26 марта 2024, 16:30 85
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024

Осталось сделать последний шаг к мечте

Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26 марта 2024, 07:30 7
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами

Ангелина проиграла Юлии Путинцевой, Ига неожиданно уступила Екатерине Александрове

ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
Футбол | 27.03.2024, 00:29
ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
ВИДЕО. Эмоции били через край. Что творилось во Вроцлаве после свистка
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Футбол | 26.03.2024, 10:05
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины
Футбол | 26.03.2024, 21:13
Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины
Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
ще й які нервові! просто треба грати в свою гру! Вміють же!
Ответить
+2
Alex T
С нашим составом надо смелее играть и атаковать было, но прошли и на том спасибо 
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Sergei Aalst
Как перестал забарный и ко°перепасовывать друг другу и стали обострять ,то и моменты настали 
Ответить
0
Login_loginchuck
3-1 должно было быть, скотыняка ты така
Ответить
0
Boodya
А ще нам дуже пощастило, що Ісландія не встала в глибоку оборону, а грала в футбол
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Коли вже спонсором збірної, буде Валідол, Корвалол і Валер'янка?)
Ответить
-1
Stanislav Matusevych
А він не хоче відповісти на запитання, яке напрошується? Чому проти збірних, які зараз навіть на середняків європейського футболу не тягнуть, ці перемоги були настільки важкими та нервовими? Чому наша збірна грала настільки посередньо, що наш вихід на Євро в іграх проти відверто слабеньких суперників був під величезним питанням?
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джейк Пол воссоздал культовое фото Майка Тайсона и нарвался на насмешки
Джейк Пол воссоздал культовое фото Майка Тайсона и нарвался на насмешки
25.03.2024, 16:11
Бокс
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 178
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
25.03.2024, 07:29 8
Футбол
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 25
Футбол
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
25.03.2024, 21:15 14
Теннис
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем