Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации Евро-2024 и выход в финальный турнир.

– Как вам сегодняшняя поддержка зрителей во Вроцлаве?

– Я благодарен болельщикам, даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня все заслуживают этой победы – наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная.

– Можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?

– Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.

– Думаете ли вы, что это одна из важнейших побед в истории сборной Украины, учитывая контекст? Насколько важен выход на Евро в это время?

– Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, наших воинов. Я очень рад футболистам, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа.

ВИДЕО. Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва