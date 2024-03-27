Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Квалификация Евро-2024

Финал плей-офф, 26 марта. Вроцлав (Польша)

21:45. Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А.Гудмундссон, 30

Видео голов и обзор матча

Видеообзор и анализ матча

ГОЛ! 0:1. Альберт Гудмундссон, 30 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 54 мин.

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 84 мин.