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Евро
УКРАИНА
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Исландия
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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 00:10 | Обновлено 27 марта 2024, 00:42
45187
2

Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала плей-офф квалификации ЧЕ-2024

27 марта 2024, 00:10 | Обновлено 27 марта 2024, 00:42
45187
2
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Sport.ua

Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Квалификация Евро-2024

Финал плей-офф, 26 марта. Вроцлав (Польша)

21:45. Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А.Гудмундссон, 30

Видео голов и обзор матча

Видеообзор и анализ матча

ГОЛ! 0:1. Альберт Гудмундссон, 30 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 54 мин.

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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RomeoBoss
Ну молодці! Вітаю всіх нас зі святом! Україно!Українці ми на Евро-2024! Дуже дякую всім хлопцям. Реброву респект!
Перемога е Перемога!🇺🇦😜
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+5
rizzo
Валідол. Постійні падіння, невимушені втрати м'яча... За статусом українських гравців все мало відбуватися спокійніше
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+2
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