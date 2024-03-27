Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала плей-офф квалификации ЧЕ-2024
Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
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Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.
Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.
Квалификация Евро-2024
Финал плей-офф, 26 марта. Вроцлав (Польша)
21:45. Украина – Исландия – 2:1
Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А.Гудмундссон, 30
Видео голов и обзор матча
Видеообзор и анализ матча
ГОЛ! 0:1. Альберт Гудмундссон, 30 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 54 мин.
ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 84 мин.
События матча
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Перемога е Перемога!🇺🇦😜