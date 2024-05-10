Шахтер Донецк

В субботу, 11 мая, состоится центральный поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

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Донецкий клуб возглавляет турнирную таблицу, на четыре очка опережая киевлян. Победа в принципиальном противостоянии позволит «горнякам» досрочно оформить чемпионское звание. Предыдущее поражение в чемпионате «бело-синие» потерпели как раз в матче против «Шахтера». После того поединка подал в отставку румынский специалист Мирча Луческу, а киевскую команду возглавил Александр Шовковский. В прошлом туре «Шахтер» и «Динамо» одержали разгромные победы: «горняки» обыграли «Черноморец» со счетом 3:0, а киевляне разобрались с «Колосом» – 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.