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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 19:27 | Обновлено 10 мая 2024, 19:28
239
0

Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2024, 19:27 | Обновлено 10 мая 2024, 19:28
239
0
Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча

В субботу, 11 мая, состоится центральный поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Донецкий клуб возглавляет турнирную таблицу, на четыре очка опережая киевлян. Победа в принципиальном противостоянии позволит «горнякам» досрочно оформить чемпионское звание. Предыдущее поражение в чемпионате «бело-синие» потерпели как раз в матче против «Шахтера». После того поединка подал в отставку румынский специалист Мирча Луческу, а киевскую команду возглавил Александр Шовковский. В прошлом туре «Шахтер» и «Динамо» одержали разгромные победы: «горняки» обыграли «Черноморец» со счетом 3:0, а киевляне разобрались с «Колосом» – 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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