Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 11 мая, состоится центральный поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.
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Донецкий клуб возглавляет турнирную таблицу, на четыре очка опережая киевлян. Победа в принципиальном противостоянии позволит «горнякам» досрочно оформить чемпионское звание. Предыдущее поражение в чемпионате «бело-синие» потерпели как раз в матче против «Шахтера». После того поединка подал в отставку румынский специалист Мирча Луческу, а киевскую команду возглавил Александр Шовковский. В прошлом туре «Шахтер» и «Динамо» одержали разгромные победы: «горняки» обыграли «Черноморец» со счетом 3:0, а киевляне разобрались с «Колосом» – 5:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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