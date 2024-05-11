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Шахтер Донецк
11.05.2024 18:00 – FT 1 : 0
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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:04 | Обновлено 11 мая 2024, 20:11
7700
3

Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты центрального матча 28-го тура УПЛ

11 мая 2024, 20:04 | Обновлено 11 мая 2024, 20:11
7700
3
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 11 мая, прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовавший пенальти.

«Шахтер» благодаря этой победе уже недостижим для соперников в турнирной таблице и стал чемпионом УПЛ 2023-24.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 1:0
Голи: Судаков, 33 (пен).

ГОЛ! СУДАКОВ, 33 мин (пен) 1:0

События матча

33’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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patrick
Позор якийсь нашому керівництву, чому не можу подивитись цей матч. Мегого максимальна зараз, це мені потрібно ще проводити Київтсар ТБ, а завтра Волю провести?
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+5
vitalik siromashenko
Шлюхтьор - цим все сказано
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+2
Gargantua
уровень командной игры был хороший, но не хватило индивидуального мастерства в завершающей фазе атак.
Ванат очень слабо сыграл
Форвард должен создавать моменты а не только быть готовым замкнуть пас. 
А в целом команда на правильном пути.
Когда последний раз Динамо так доминировало на поле против Шахтера?
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0
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