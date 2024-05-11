Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты центрального матча 28-го тура УПЛ
В субботу, 11 мая, прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Динамо».
Игра прошла на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовавший пенальти.
«Шахтер» благодаря этой победе уже недостижим для соперников в турнирной таблице и стал чемпионом УПЛ 2023-24.
УПЛ. 28-й тур, 11 мая.
Шахтер – Динамо – 1:0
Голи: Судаков, 33 (пен).
ГОЛ! СУДАКОВ, 33 мин (пен) 1:0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте матча
10 мая «красно-белые» упустили победу в поединке 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)
Ванат очень слабо сыграл
Форвард должен создавать моменты а не только быть готовым замкнуть пас.
А в целом команда на правильном пути.
Когда последний раз Динамо так доминировало на поле против Шахтера?