Шахтер Донецк

В субботу, 11 мая, прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Арена Львов».

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Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовавший пенальти.

«Шахтер» благодаря этой победе уже недостижим для соперников в турнирной таблице и стал чемпионом УПЛ 2023-24.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 1:0

Голи: Судаков, 33 (пен).



ГОЛ! СУДАКОВ, 33 мин (пен) 1:0