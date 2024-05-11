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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 19:56 | Обновлено 11 мая 2024, 20:13
1926
86

Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо

Судьбу матча решил результативный удар с пенальти

11 мая 2024, 19:56 | Обновлено 11 мая 2024, 20:13
1926
86
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
ФК Динамо Киев

Классическое украинское противостояние сопровождает всю историю развития футбола нашей страны. Донецкий «Шахтер» против киевского «Динамо» – что может быть лучшим зрелищем, чем выяснение отношений в этой паре в наших реалиях? Однако в этом сезоне матч двадцать восьмого тура украинской Премьер-лиги имел еще и дополнительную нагрузку.

Действительно чемпионский поединок. У команды Марино Пушича перед стартовым свистком было четыре очка преимущества, что дарило «горнякам» целую кучу возможностей. В отличие от соперников – у футболистов Александра Шовковского просто не оставалось другого выбора, кроме как побеждать и сокращать отставание до минимума. Но что «горнякам» их задачу было выполнить чрезвычайно сложно, что «бело-синим» – в том и заключалась интрига главного матча второй части нашего чемпионата.

Этот матч просто не имел возможности стать по уровню напряжения иным, чем мы увидели в первом тайме. «Динамо» надо было идти вперед любой ценой уже с первых минут. Но каков прессинг был от «Шахтера»! Такого в этом чемпионате не испытывал на себе еще ни один из соперников «горняков», потому что они занимали почти любое пространство на чужой половине.

Другое дело, что так могло продолжаться лишь ограниченное количество времени по вполне понятным причинам. Киевляне решили просто ждать. И повезло кое в чем команде Шовковского, что за это время оппоненты создали мизерное количество голевых моментов. Согласитесь, о дальнем выстреле Кабаева мы говорили гораздо с более яркими эмоциями, чем об ударе с рикошетом в пределах штрафной от Сикана.

В этом и заключался главный парадокс первой половины игры. Хозяева вроде и владели каким-то преимуществом по настроению и темпу атак, которые затем начали превращаться и в преимущество по количеству моментов. Но «Динамо» в своих выпадах оставалось не менее острым, а силы команду Пушича тем временем покидали.

Именно поэтому этот момент на 29 минуте, когда Сикан во время завершения подачи Кевина с левого фланга попал слета в руку Вивчаренко, и был настолько обсуждаемым. Пришлось привлекать VAR, а если уж так – то пенальти точно где-то рядом. А там и команды косвенно завелись и состоялась первая схватка стенка на стенку. Удар Судакова с отметки в левый угол на этом фоне вообще выглядел как штиль после шторма на море.

На вторую половину Шовковский решил давить опытом. Появление на поле Ярмоленко нам об этом красноречиво свидетельствовало. Но скорости от такого шага киевляне точно не прибавили. В направленности атак – действительно, начали играть более акцентировано, но здесь и «Шахтер» с его защитной перестройкой нужно отмечать. От прессинга не осталось и намека, поэтому команда Пушича провела совершенно иной второй тайм.

Нельзя было сказать, что «горняки» играли на удержание счета, потому что в таком матче это было бы самоубийством. Да и моменты у их ворот все равно возникали. Хотя бы во время стандартов и с помощью активности Попова. Однако Ризнык постоянно спасал, а если нет – соперники промахивались. Но самое главное в этой игре – ее уровень напряжения. Это было действительно незабываемо и очень увлекательно.

Однако время постепенно шло и с каждой минутой позиции «Шахтера» становились все более монолитными. Кажется, «Динамо» с этим примирилось окончательно где-то минуте на 83, после чего скорее хозяева могли забить второй раз, чем соперники бы отыгрались. Даже после свистка эта игра не завершилась – Эгиналду полез драться и получил прямую красную карточку. Куда же без этого в Классическом! Чемпионском Классическом судьба команды Марино Пушича.

Посреди недели донецкий «Шахтер» будет бороться за Кубок Украины против полтавской «Ворсклы» в Ровно, тогда как на выходных поедет в гости к «Днепру-1». Для киевского «Динамо» тем временем начинается подготовка к домашнему матчу против криворожского «Кривбасса» на уикенд.

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Шахтер» – «Динамо» – 1:0

Гол: Судаков (33, пенальти)

Предупреждения: Судаков (27), Матвиенко (41), Конопля (94) – Ванат (70), Ярмоленко (87)

Вилучення: Егіналду (після завершення игры)

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 72), Крыськив, Судаков (Марлон, 84), Зубков (Эгиналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Кевин, Сикан (Траоре, 61)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 87), Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Н.Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаев (Пономаренко, 87), Буяльский (Шепелев, 78), Ванат

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Арена Львов» (Львов)​

ШАХТЕР – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 86
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Серж Пир
Мы чемпионыыыы!!!! Мы это сделали!!!! Всех болельщиков Шахтера от души поздравляю с 1 местом в чемпионате и удачи в финале КУ!! 
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+8
FunnyCat_____
и пора заканчивать играть в эту лицемерную залупу с поддержкой этого  ржавого кодла в еврокубках, якобы из-за войны нужно забыть все разногласия
война не мешает им уже второй год нагло и цинично покупать себе чемпионство
поэтому удачи Боруссии в Финале ЛЧ, а копанке побольше Фейенордом на своем пути!
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+6
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Перець
Всім фанам Динамо набратися терпіння прогрес гри при Шовковському шикарний і склад український, в наступному сезоні віримо в чемпіонство
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+6
Boodya
Вітаю Шахтар з чемпіонством, на яке вони заслуговують своєю чесною грою.
Сьогодні вони Динамо переграли по всіх фронтах.
Судакову лева матчу.
Ідеальний сезон в якому команди настільки боялись Шахтар, що самі робили помилки ще до матчу, боялись гравців Шахтаря що вимикались з гри, як тільки вони падають.
З такою грою, яку вони показали проти Динамо, потрібно брати ЛЧ, бо кращої гри немає ні в кого на нашій планеті, а може навіть і далі.
Вітаю Шахтар. Шахтар -Чемпіон
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+4
etorfine
Кроти витратили стільки сил, скільки було потрібно...
Якщо вони сьогодні і слабкі, то яке ж тоді Динамо, яке взагалі нічого не змогло?
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+4
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Серж Пир
Пумочка, ты гдеее? 
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+4
Boodya
Шахтар своїм чемпіонством показав, що в нас клубний футбол на високому рівні, і нашим клубам під силу брати ЛЧ, ЛЄ і ЛК в одному сезоні (можна і одним Шахтарем)
Шахтар розвиває український футбол закупляючи пачками (без) толкових марлонів, які далі Львова (не) хочуть грати.
Вітаю чемпіона з чемпіонством.
Фк "Чемпіон" не інакше
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+3
FunnyCat_____
Обоссаный дегенерат АК 228 я ж у тебя якобы в бане, и ты не читаешь меня принципиально 
как тогда получается что ты кукарекаешь под моими постами? или тебя клАнИрОвали?
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+3
AK.228
Тяжкий сезон!!
Дякую Шахтарю в цей тяжкий час за позитивні емоції 👏👏🇺🇦
З перемогою у грі, з перемогою у Чемпіонаті!!
Шахтар - кращій👏🇺🇦👊💪
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+2
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Серж Пир
Пумы. Шпроты, Сержи Яготинские (Войцеховские), Эвилы и иже с ними - что с е..алом??? 
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+2
sahka1981
Все прогнозовано ШД чемпіон 15 раз за всю їх історію, слід привітати. Але гра нічийна звісно, пенальті м'яч попав в руку з близької відстані це так, але ж перед тим була пряма нога проти Буяльського, ну таке спірне рішення. А так рівна гра, без особливих моментів . ДК зіграло в свою силу, у ШД лавка звісно потужніша, плюс боазильці, Кевін так нічого наче на швидкості. Тепер для ДК ще слід поборотися за друге місце. 
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+1
avk2307
Гра нічійна, навіть у Динамо моментів побільше було.Пеналь був.
Мені здається що не всі якось налаштовані були як на фінал. Шапа, Бражко, Ярмола, Вівчаренко та захист. Ну Кабаєв ще...
З десятка кутових подали 8 на ближню штангу де три гравці Шахтаря і наш один вбігав..
Шахтар свої бали прикупив в Олександрії і з Минаєм і іншими. Динамо втратило з Вересом, ЛНЗ, Поліссям.
Наступного разу коли за чемпіонство не буде 15-30 млн буде цікавіше сподіваюсь.
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+1
Pavel_i_CO
Вітаю данєтскіх з "чемпіонством". Ви там ще дєнь пабєди не закінчили бухати, а тут нове свято ) Вітаю!!
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+1
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Игорь
С очередным изи чемпионством, лучший клуб восточной Европы! Ментовские пиздострадальские сердца,шо там вякали после первого круга, шо днонамо будет чемп? 😁 Сосамба рагулье, впрочем вам не привыкать 🤣🤣🤣 впереди одно нытьё, сопли и оправдания, как обычно)
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+1
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Fireball
Хорошо что я Врьяті смотрел и смеялся.
Не зря Луческин приезжал
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+1
Mr Voevudskiy
Вечный вопрос: где динама, где?)
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+1
FunnyCat_____
это надо быть поехавшим чтобы радоваться таким победам, хотя эти люди на полном серьезе радовались когда победили Александрию
все ж помнят ту искрометную феерию?
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0
zhyr
Це і була чемпіонська гра?)) Стільки бабла викинути, щоб автобуси ставити))))
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0
kluchka_vova
динамо-це дворова команда... слабі виконавці...  слабий тренерський  штаб.. я за вас вболіваю більше  років і мені стидно...  ви свині-і це ще мяко я сказав... стидно  так грати... лодарі..
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0
PUMA
Вы главное когда будете праздновать "заслуженное" чемпионство, паленкой не потравитесь.
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0
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