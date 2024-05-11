Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо

Классическое украинское противостояние сопровождает всю историю развития футбола нашей страны. Донецкий «Шахтер» против киевского «Динамо» – что может быть лучшим зрелищем, чем выяснение отношений в этой паре в наших реалиях? Однако в этом сезоне матч двадцать восьмого тура украинской Премьер-лиги имел еще и дополнительную нагрузку.

Действительно чемпионский поединок. У команды Марино Пушича перед стартовым свистком было четыре очка преимущества, что дарило «горнякам» целую кучу возможностей. В отличие от соперников – у футболистов Александра Шовковского просто не оставалось другого выбора, кроме как побеждать и сокращать отставание до минимума. Но что «горнякам» их задачу было выполнить чрезвычайно сложно, что «бело-синим» – в том и заключалась интрига главного матча второй части нашего чемпионата.

Этот матч просто не имел возможности стать по уровню напряжения иным, чем мы увидели в первом тайме. «Динамо» надо было идти вперед любой ценой уже с первых минут. Но каков прессинг был от «Шахтера»! Такого в этом чемпионате не испытывал на себе еще ни один из соперников «горняков», потому что они занимали почти любое пространство на чужой половине.

Другое дело, что так могло продолжаться лишь ограниченное количество времени по вполне понятным причинам. Киевляне решили просто ждать. И повезло кое в чем команде Шовковского, что за это время оппоненты создали мизерное количество голевых моментов. Согласитесь, о дальнем выстреле Кабаева мы говорили гораздо с более яркими эмоциями, чем об ударе с рикошетом в пределах штрафной от Сикана.

В этом и заключался главный парадокс первой половины игры. Хозяева вроде и владели каким-то преимуществом по настроению и темпу атак, которые затем начали превращаться и в преимущество по количеству моментов. Но «Динамо» в своих выпадах оставалось не менее острым, а силы команду Пушича тем временем покидали.

Именно поэтому этот момент на 29 минуте, когда Сикан во время завершения подачи Кевина с левого фланга попал слета в руку Вивчаренко, и был настолько обсуждаемым. Пришлось привлекать VAR, а если уж так – то пенальти точно где-то рядом. А там и команды косвенно завелись и состоялась первая схватка стенка на стенку. Удар Судакова с отметки в левый угол на этом фоне вообще выглядел как штиль после шторма на море.

На вторую половину Шовковский решил давить опытом. Появление на поле Ярмоленко нам об этом красноречиво свидетельствовало. Но скорости от такого шага киевляне точно не прибавили. В направленности атак – действительно, начали играть более акцентировано, но здесь и «Шахтер» с его защитной перестройкой нужно отмечать. От прессинга не осталось и намека, поэтому команда Пушича провела совершенно иной второй тайм.

Нельзя было сказать, что «горняки» играли на удержание счета, потому что в таком матче это было бы самоубийством. Да и моменты у их ворот все равно возникали. Хотя бы во время стандартов и с помощью активности Попова. Однако Ризнык постоянно спасал, а если нет – соперники промахивались. Но самое главное в этой игре – ее уровень напряжения. Это было действительно незабываемо и очень увлекательно.

Однако время постепенно шло и с каждой минутой позиции «Шахтера» становились все более монолитными. Кажется, «Динамо» с этим примирилось окончательно где-то минуте на 83, после чего скорее хозяева могли забить второй раз, чем соперники бы отыгрались. Даже после свистка эта игра не завершилась – Эгиналду полез драться и получил прямую красную карточку. Куда же без этого в Классическом! Чемпионском Классическом судьба команды Марино Пушича.

Посреди недели донецкий «Шахтер» будет бороться за Кубок Украины против полтавской «Ворсклы» в Ровно, тогда как на выходных поедет в гости к «Днепру-1». Для киевского «Динамо» тем временем начинается подготовка к домашнему матчу против криворожского «Кривбасса» на уикенд.

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Шахтер» – «Динамо» – 1:0

Гол: Судаков (33, пенальти)

Предупреждения: Судаков (27), Матвиенко (41), Конопля (94) – Ванат (70), Ярмоленко (87)

Вилучення: Егіналду (після завершення игры)

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 72), Крыськив, Судаков (Марлон, 84), Зубков (Эгиналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Кевин, Сикан (Траоре, 61)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 87), Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Н.Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаев (Пономаренко, 87), Буяльский (Шепелев, 78), Ванат

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Арена Львов» (Львов)​

ШАХТЕР – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА