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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 16:05 |
292
1

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене-Львов»

09 мая 2024, 16:05 |
292
1
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Самый ожидаемый матч 28-го тура, второго круга а, возможно, и всего чемпионата украинской Премьер-Лиги, состоится в ближайшую субботу 11 мая во Львове. Два самых титулованных клуба страны сойдутся на зеленом поле, чтобы определить, кто же в нынешнем сезоне больше достоин золотых наград. Перед игрой у «Шахтера» преимущество в виде четырех очков в турнирной таблице, поэтому победа гарантирует им итоговое первое место, да и ничья заметно приблизит к титулу. А вот если выиграет «Динамо», то киевляне сократят отставание до минимума и тогда уже все будет решаться не в очном, а в заочном противостоянии соперников.

Шахтер

Горняки отлично проводят вторую половину чемпионата, не потеряв весной ни одного очка. А вообще их победная серия с учетом всех матчей турнира составляет уже 14 поединков. Явно добавил атакующей мощи «Шахтера» бразильский дуэт Кевин и Марлон, который был приобретен в зимнее межсезонье. Да и вся команда смотрится значительно лучше по сравнению с первым кругом.

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Сейчас у Марино Пушича хороший выбор исполнителей практически на каждую позицию и конкуренция в составе, как известно, еще никому не мешала. На данный момент у горняков нет дисквалифицированных футболистов (Валерий Бондарь отбыл наказание во втором матче с «Черноморцем»), а из тех, кто не может помочь партнерам из-за травмы остается в лазарете только Артем Бондаренко.

Добавим, что «Шахтер» находится на первом месте не только по числу очков (67) и количеству побед (21), а и по пропущенным мячам. В 27 матчах команда пропустила только 21 мяч, то есть меньше одного гола за игру. Именно надежные действия в обороне позволяют горнякам много времени проводить в атаке и добиваться необходимого результата.

И еще. На «Львов-Арене» донецкая команда в нынешнем сезоне провела 13 матчей, из которых 9 выиграла, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Но если брать только 2024 год, то здесь 5 матчей и 5 побед. Причем весной команда меньше двух голов во Львове не забивает.

Динамо

Именно после матча первого круга с «Шахтером», проигранного со счетом 0:1, бывший наставник киевлян Мирча Луческу подал в отставку. На смену ему пришел Александр Шовковский и дела команды заметно пошли вверх. Во всяком случае, при новом тренере динамовцы ни разу не проиграли, а к относительным неудачам можно занести только весенние ничьи с «Вересом» и «ЛНЗ» с одинаковым счетом 1:1.

«Динамо» является самой результативной командой в Премьер-Лиге, на счету которой 67 забитых голов. Это достаточно высокий показатель, почти 2,5 мяча за игру. А еще сразу трое киевлян входят в пятерку лучших бомбардиров турнира – Владислав Ванат отличился 13 раз в нынешнем сезоне, Виталий Буяльский – 10 и Андрей Ярмоленко – 8.

В предыдущем туре столичный клуб учинил настоящий разгром «Колосу» из Ковалевки, победив со счетом 5:0. Причем все голы в том матче были забиты во втором тайме. Сперва гости поразили свои ворота, а затем соперников огорчили Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев и Назар Волошин.

Статистика матчей

Как было отмечено выше, матч первого круга выиграл «Шахтер» 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Александр Зубков. А всего команды провели в украинской Премьер-Лиге 71 матч, и побед у них поровну – по 26. Еще 19 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Марлон, Зубков, Сикан

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Кабаев, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Прогноз на противостояние:

Наверняка матч будет очень упорным с шансами забить гол у обеих команд. В итоге предположим ничью 1:1.

11 мая, суббота

«Шахтер» – «Динамо»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ШАХТЕР - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 1
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FunnyCat_____
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!
 Киев верит в Команду и ждет чемпионство Домой!
Вперед Динамо!
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