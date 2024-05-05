Проснулись после перерыва. Динамо в Киеве уничтожило Колос
Команды провели пресный первый тайм, но во втором коллектив из Ковалевки посыпался
Пасха в Украине является чрезвычайно большим праздником, однако все равно его влияния недостаточно для того, чтобы приостановить хоть на мгновение розыгрыш Премьер-лиги. Двадцать седьмой тур уже на дворе, поэтому вскоре мы узнаем окончательные позиции команд в турнирной таблице. И так уж получилось, что в этом сезоне абсолютно каждая команда не может чувствовать себя свободной от конкуренции. Особенно, если речь идет о борьбе за чемпионский титул.
Киевское «Динамо» в этом плане не оставляет надежд догнать донецкий «Шахтер», против которого уже через неделю должно сыграть в Классическом противостоянии. Но до этого у команды Александра Шовковского был не менее интересный экзамен. Всем известно, насколько тяжелым противником является ковалевский «Колос» в этом сезоне, однако это было во времена Ярослава Вишняка, тогда как «бело-синим» в региональном дерби первым представилась возможность увидеть, что собой представляют «черно-белые» под руководством Александра Поздеева.
В этом матче «Динамо» не мог помочь дисквалифицированный нападающий Владислав Ванат, что, как оказалось, было критически важным моментом для коллектива Шовковского. Андрей Ярмоленко играл роль форварда с первых минут, и судя по итогам первого тайма, было трудно сказать, что он с этой задачей хорошо справился.
Ни одного удара в створ на обе команды – точно не то «зрелище», которое бы мы хотели увидеть посреди праздничного дня, если уж уделяли внимание футболу. Но и предложить командам хоть что-то было трудно. «Колос» пытался играть в атаке, но «настроения Вишняка» все еще не оставляли ковалевский коллектив, тогда как «Динамо» сталкивалось с проблемами в завершающей стадии и постоянно буксовало. Так и проводили мы ровно 45 минут, потому что даже на компенсированное время команды не наиграли.
Интересно, что и после второго тайма ни одной секунды не добавил арбитр, но по совершенно другой причине. «Колос» как будто и не выходил на поле после перерыва. А если и выходил, то где была его защита? Пропустили гол после стандарта в самом начале второй половины, точнее – автогол от Бондаренко, и все, больше гости в футбол не играли.
«Динамо» этим фактором воспользовалось без колебаний настолько эффективно, что едва не повторило максимальный счет в отношениях между этой парой команд – 7:0, в свою пользу. Забивали как угодно и кто угодно в составе «бело-синих», тогда как никакого противодействия этим атакам даже и близко не наблюдалось.
Мы же отметим для себя очередной гол Ярмоленко и общую легкость, с которой команда Шовковского просто поиздевалась над противниками, как только возникли предпосылки.
В следующие выходные киевское «Динамо» сыграет в Классическом на выезде против донецкого «Шахтера», тогда как ковалевский «Колос» посреди недели сыграет перенесенный домашний матч против луганской «Зари», а на уик-энд будет принимать черкасский ЛНЗ.
Наши оценки:
«Динамо» Киев (замены): Шепелев – 6,0, Пономаренко – 6,0, Андриевский – 6,0, Диалло – б/о, Бенито – б/о.
«Колос» (замены): Милько – 6,0, Салабай – 6,0, Рангел – 6,0, Гусол – б/о, Ємець – б/о.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур.
«Динамо» Киев – «Колос» – 5:0
Голы: Бондаренко, 48 (авт.), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71
Предупреждения: Безбородько, 25
«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев – Бражко (Бенито, 85) – Кабаев (Пономаренко, 73), Буяльский (Андриевский, 73), Шапаренко (Шепелев, 72), Волошин (Диалло, 78) – Ярмоленко.
«Колос»: Фесюн – Цуриков (Емец, 84), Черноморец, Бондаренко, Бурда – Топалов (Салабай, 60), Ориховский (Милько, 60), Демченко, Ильин – Безбородько (Рангел, 60), Велетень (Гусол, 84).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 12 (6) – 7 (0)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 1.
ДИНАМО КИЕВ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 25°C
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Команды обменялись голами
Лондонский клуб одержал победу со счетом 5:0
У ДК хочется отметить фантастическую форму Кабаева который вырывается уже в лидеры по ТТД ну и Шапу с Ярмолой и Буяльским конечно
ну и очень смешная эволюция комментов даунят, ой то есть бурбасят
43 минута - дырка вообще нулячая, Колос дожмет во втором
48 - ну только судья может спасти Динамо, или Колос додавит
54 - кудах кудах плак -плак , Колос продался, слив кудах кудах
всех с победой , на данный момент, лучшего клуба Украины!!!
З перемогою, красені.
Ярмола топчик і досі у свої рочки може багатьом молодим дати просратися. респект!
Не зря включил.
Комбинации отличные.
Шапа недоволен хотел больше сыграть.
Ярмола пока приятно удивляет