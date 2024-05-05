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Чемпионат Украины
Динамо Киев
05.05.2024 15:30 – FT 5 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 17:23 | Обновлено 05 мая 2024, 18:55
2858
85

Проснулись после перерыва. Динамо в Киеве уничтожило Колос

Команды провели пресный первый тайм, но во втором коллектив из Ковалевки посыпался

05 мая 2024, 17:23 | Обновлено 05 мая 2024, 18:55
2858
85
Проснулись после перерыва. Динамо в Киеве уничтожило Колос
ФК Динамо Киев

Пасха в Украине является чрезвычайно большим праздником, однако все равно его влияния недостаточно для того, чтобы приостановить хоть на мгновение розыгрыш Премьер-лиги. Двадцать седьмой тур уже на дворе, поэтому вскоре мы узнаем окончательные позиции команд в турнирной таблице. И так уж получилось, что в этом сезоне абсолютно каждая команда не может чувствовать себя свободной от конкуренции. Особенно, если речь идет о борьбе за чемпионский титул.

Киевское «Динамо» в этом плане не оставляет надежд догнать донецкий «Шахтер», против которого уже через неделю должно сыграть в Классическом противостоянии. Но до этого у команды Александра Шовковского был не менее интересный экзамен. Всем известно, насколько тяжелым противником является ковалевский «Колос» в этом сезоне, однако это было во времена Ярослава Вишняка, тогда как «бело-синим» в региональном дерби первым представилась возможность увидеть, что собой представляют «черно-белые» под руководством Александра Поздеева.

В этом матче «Динамо» не мог помочь дисквалифицированный нападающий Владислав Ванат, что, как оказалось, было критически важным моментом для коллектива Шовковского. Андрей Ярмоленко играл роль форварда с первых минут, и судя по итогам первого тайма, было трудно сказать, что он с этой задачей хорошо справился.

Ни одного удара в створ на обе команды – точно не то «зрелище», которое бы мы хотели увидеть посреди праздничного дня, если уж уделяли внимание футболу. Но и предложить командам хоть что-то было трудно. «Колос» пытался играть в атаке, но «настроения Вишняка» все еще не оставляли ковалевский коллектив, тогда как «Динамо» сталкивалось с проблемами в завершающей стадии и постоянно буксовало. Так и проводили мы ровно 45 минут, потому что даже на компенсированное время команды не наиграли.

Интересно, что и после второго тайма ни одной секунды не добавил арбитр, но по совершенно другой причине. «Колос» как будто и не выходил на поле после перерыва. А если и выходил, то где была его защита? Пропустили гол после стандарта в самом начале второй половины, точнее – автогол от Бондаренко, и все, больше гости в футбол не играли.

«Динамо» этим фактором воспользовалось без колебаний настолько эффективно, что едва не повторило максимальный счет в отношениях между этой парой команд – 7:0, в свою пользу. Забивали как угодно и кто угодно в составе «бело-синих», тогда как никакого противодействия этим атакам даже и близко не наблюдалось.

Мы же отметим для себя очередной гол Ярмоленко и общую легкость, с которой команда Шовковского просто поиздевалась над противниками, как только возникли предпосылки.

В следующие выходные киевское «Динамо» сыграет в Классическом на выезде против донецкого «Шахтера», тогда как ковалевский «Колос» посреди недели сыграет перенесенный домашний матч против луганской «Зари», а на уик-энд будет принимать черкасский ЛНЗ.

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Шепелев – 6,0, Пономаренко – 6,0, Андриевский – 6,0, Диалло – б/о, Бенито – б/о.

«Колос» (замены): Милько – 6,0, Салабай – 6,0, Рангел – 6,0, Гусол – б/о, Ємець – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Динамо» Киев – «Колос» – 5:0

Голы: Бондаренко, 48 (авт.), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

Предупреждения: Безбородько, 25

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев – Бражко (Бенито, 85) – Кабаев (Пономаренко, 73), Буяльский (Андриевский, 73), Шапаренко (Шепелев, 72), Волошин (Диалло, 78) – Ярмоленко.

«Колос»: Фесюн – Цуриков (Емец, 84), Черноморец, Бондаренко, Бурда – Топалов (Салабай, 60), Ориховский (Милько, 60), Демченко, Ильин – Безбородько (Рангел, 60), Велетень (Гусол, 84).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 12 (6) – 7 (0)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 85
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FunnyCat_____
в принципе Колоса хватило только на первый тайм что физически, что тактически.
У ДК хочется отметить фантастическую форму Кабаева который вырывается уже в лидеры по ТТД ну и Шапу с Ярмолой и Буяльским конечно
ну и очень смешная эволюция комментов даунят, ой то есть бурбасят
43 минута -  дырка вообще нулячая, Колос дожмет во втором
48 -  ну только судья может спасти Динамо, или Колос додавит
54 - кудах кудах плак -плак , Колос продался, слив  кудах кудах 
всех с победой , на данный момент, лучшего клуба Украины!!!
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+13
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
Чемпіонська гра від ДК!
З перемогою, красені.
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+12
D1927K
Я вже уявляю який арсенал з кабінетів, суддів і щурячих вчинків готує фк "Щур" на матч з Динамо
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+9
Виктор Войцеховский
Опять тут шлюхтари бегают. Водки нет, животные, в будку 
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+9
FunnyCat_____
Динамо пока прям радует последние матчи, ждем следующий Финал и верим в Команду!
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+9
serhiy
Вітаю усіх вболівальників Динамо з перемогою ! Слава Україні !
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
З перемогою! Але перший тайм не дуже, звісно. Підвезло з першим голом, після Колос просто посипався, як це часто буває з такими командами. Ярмола молодець, знову забиває!
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+7
Viktor Shuper
+18 матч) другий тайм повний розрив Колоса і заодно пердаків вболівальників шлюхти.
Ярмола топчик і досі у свої рочки може багатьом молодим дати просратися. респект!
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+7
Умник
Дневной сон разбудил второй тайм.
Не зря включил.
Комбинации отличные.
Шапа недоволен хотел больше сыграть.
Ярмола пока приятно удивляет
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+7
PUMA
Кстате там Челси рвет Вест Хем. У Пурзика все как обычно по нулям, уже и заменили
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
RomeoBoss
Що має зробити "Чорноморець",щоб здолати "Шахтар"? 
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+5
Показать Скрыть 8 ответов
Fitness.sports
Поздравляю любимый клуб Динамо и его болельщиков с победой уверенной! И желаю на этом не останавливаться! 
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+4
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Ебнем крыс в следующем туре и будем считать что мы чемпионы. Потому что крысы это не команда чемпион. И пы.сы болеем в ЛЧ за Дортмунд, чтобы если что, крысы играли в квалифае ЛЧ
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Поздравляю всех киевлян с победой! На мухоморец я особенно не надеюсь, но при нормальном судействе бывает всякое...И ещё вполне серьезно желаю, чтобы мудаков не смог сыграть с Динамо 11- го числа
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Захарченко
Все так , як і має бути ! З перемогою ДК !
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+3
Умник
Скажите пожалуйста тымчик и ванат пропускали из за дисквадификации?
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+2
Показать Скрыть 10 ответов
Pavel_i_CO
Всіх киян з перемогою. Днонєтск - лайно
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+1
antt
Цікаво як так команда посипалась!  Після третього гола? Чи другого якого не встиг і побачити. А коментатор на початку самої  гри сказав якусь дивну річ: після того як привіталися тренери команд, він назвав це однією із найголовніших подій в матчі.  А все інше - це не дуже важливо?! Чи дійсно команда колос  так зіграла бо у неї  новий тренер?! Тим більша команда з найкращим захистом пропустила пять сухих м'ячів за один тайм.
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0
Max-Morlock
Они бы и без автогола вынесли совхоз.  Команда на пике.  Ещё Шахту КУ ждёт. Но жизнь такова, что сегодня радость закончится к 20:00.
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-5
AK.228
Знищувачі!!
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-7
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