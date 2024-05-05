Проснулись после перерыва. Динамо в Киеве уничтожило Колос

Пасха в Украине является чрезвычайно большим праздником, однако все равно его влияния недостаточно для того, чтобы приостановить хоть на мгновение розыгрыш Премьер-лиги. Двадцать седьмой тур уже на дворе, поэтому вскоре мы узнаем окончательные позиции команд в турнирной таблице. И так уж получилось, что в этом сезоне абсолютно каждая команда не может чувствовать себя свободной от конкуренции. Особенно, если речь идет о борьбе за чемпионский титул.

Киевское «Динамо» в этом плане не оставляет надежд догнать донецкий «Шахтер», против которого уже через неделю должно сыграть в Классическом противостоянии. Но до этого у команды Александра Шовковского был не менее интересный экзамен. Всем известно, насколько тяжелым противником является ковалевский «Колос» в этом сезоне, однако это было во времена Ярослава Вишняка, тогда как «бело-синим» в региональном дерби первым представилась возможность увидеть, что собой представляют «черно-белые» под руководством Александра Поздеева.

В этом матче «Динамо» не мог помочь дисквалифицированный нападающий Владислав Ванат, что, как оказалось, было критически важным моментом для коллектива Шовковского. Андрей Ярмоленко играл роль форварда с первых минут, и судя по итогам первого тайма, было трудно сказать, что он с этой задачей хорошо справился.

Ни одного удара в створ на обе команды – точно не то «зрелище», которое бы мы хотели увидеть посреди праздничного дня, если уж уделяли внимание футболу. Но и предложить командам хоть что-то было трудно. «Колос» пытался играть в атаке, но «настроения Вишняка» все еще не оставляли ковалевский коллектив, тогда как «Динамо» сталкивалось с проблемами в завершающей стадии и постоянно буксовало. Так и проводили мы ровно 45 минут, потому что даже на компенсированное время команды не наиграли.

Интересно, что и после второго тайма ни одной секунды не добавил арбитр, но по совершенно другой причине. «Колос» как будто и не выходил на поле после перерыва. А если и выходил, то где была его защита? Пропустили гол после стандарта в самом начале второй половины, точнее – автогол от Бондаренко, и все, больше гости в футбол не играли.

«Динамо» этим фактором воспользовалось без колебаний настолько эффективно, что едва не повторило максимальный счет в отношениях между этой парой команд – 7:0, в свою пользу. Забивали как угодно и кто угодно в составе «бело-синих», тогда как никакого противодействия этим атакам даже и близко не наблюдалось.

Мы же отметим для себя очередной гол Ярмоленко и общую легкость, с которой команда Шовковского просто поиздевалась над противниками, как только возникли предпосылки.

В следующие выходные киевское «Динамо» сыграет в Классическом на выезде против донецкого «Шахтера», тогда как ковалевский «Колос» посреди недели сыграет перенесенный домашний матч против луганской «Зари», а на уик-энд будет принимать черкасский ЛНЗ.

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Шепелев – 6,0, Пономаренко – 6,0, Андриевский – 6,0, Диалло – б/о, Бенито – б/о.

«Колос» (замены): Милько – 6,0, Салабай – 6,0, Рангел – 6,0, Гусол – б/о, Ємець – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Динамо» Киев – «Колос» – 5:0

Голы: Бондаренко, 48 (авт.), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

Предупреждения: Безбородько, 25

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев – Бражко (Бенито, 85) – Кабаев (Пономаренко, 73), Буяльский (Андриевский, 73), Шапаренко (Шепелев, 72), Волошин (Диалло, 78) – Ярмоленко.

«Колос»: Фесюн – Цуриков (Емец, 84), Черноморец, Бондаренко, Бурда – Топалов (Салабай, 60), Ориховский (Милько, 60), Демченко, Ильин – Безбородько (Рангел, 60), Велетень (Гусол, 84).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 12 (6) – 7 (0)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 1 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C