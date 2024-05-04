Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Динамо Киев
05.05.2024 15:30 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 16:00 | Обновлено 04 мая 2024, 16:58
312
0

Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне обязаны перед очной встречей с «Шахтером» сыграть без недобора

04 мая 2024, 16:00 | Обновлено 04 мая 2024, 16:58
312
0
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Колос» из Ковалевки. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» располагается на 2-й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У «бело-синих» в активе 60 очков – 19 побед, 2 ничьи, 4 поражения.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Шовковского в пяти своих последних матчах победили. Они поочередно разобрались на выезде с «Александрией» (1:0), затем также в гостях с «Минаем» (3:1), дома с «Полесьем» (3:0), на выезде с «Днепром-1» (2:1) и на своем поле с «Вересом» (3:0).

В целом же, в 2024 году «Динамо» вообще еще не проигрывало, имея серию в УПЛ из 12 встреч без провалов – 10 побед, 2 ничьи.

Если учесть только домашние игры, то в нынешней УПЛ «Динамо» делит первое место с «Шахтером» - у обеих команд по 31 домашнему пункту. На своем поле киевляне набрали 31 очко в 13 поединках (10 побед, 1 ничья, 2 поражения).

Колос

Ковалевский «Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место. В 25 матчах команда набрала 29 очка – 6 побед, 11 ничьих, 8 поражений.

В 2024 году «Колос» провел в чемпионате Украины 9 поединков, в которых добился 2 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. На данный момент у ковалевцев имеется серия из двух поединков без поражений. Они 14 апреля в Житомире проиграли со счетом 0:1 «Полесью», а затем на выезде обыграли 1:0 «Ворсклу» и дома разошлись миром 0:0 с «Александрией».

В нынешнем сезоне «Колос» на выезде имеет 9-й результат в УПЛ. В 12 гостевых поединках он набрал 14 очков – 3 победы, 5 ничьих, 4 поражения.

Статистика матчей

«Динамо» и «Колос» провели между собой в чемпионатах Украины 11 матчей. На счету киевской команды 6 побед, у ковалевцев – одна. 4 поединка завершились вничью.

28 октября прошлого года команды выяснили отношения между собой в рамках 12-го тура нынешнего сезона-2023/2024. Игра, которая состоялась в Ковалевке, завершилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко.

«Колос»: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Милько, Ильин, Демченко, Ориховский, Топалов, Безбородько.

Прогноз на противостояние

Для «Динамо» предстоящая игра должна стать очередным матчем, в котором проблем с желаемой победой возникнуть не должно. Нынешний «Колос» - не того калибра оппонент, который может оказать действительно серьезное сопротивление. Ну, разве что эпизодически или лишь на какой-то определенной дистанции поединка.

5 мая, воскресенье

«Динамо» – «Колос»
Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 15:30
ТВ-трансляция на 2+2 и YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
ДИНАМО – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Ничья – закономерный результат»
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
прогнозы Динамо Киев Динамо - Колос Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Футбол | 03 мая 2024, 19:12 8
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024

Национальная сборная Украины не будет обделена бонусами

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 04 мая 2024, 09:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Волейбол | 04.05.2024, 10:21
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 03.05.2024, 17:27
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 04.05.2024, 16:38
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
Стала известна первая финалистка большого турнира в Мадриде
Стала известна первая финалистка большого турнира в Мадриде
02.05.2024, 18:19 1
Теннис
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
02.05.2024, 23:36 8
Футбол
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
02.05.2024, 21:03 6
Футбол
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
02.05.2024, 21:45
Футбол
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
03.05.2024, 07:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем