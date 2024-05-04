Динамо Киев

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Колос» из Ковалевки. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» располагается на 2-й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У «бело-синих» в активе 60 очков – 19 побед, 2 ничьи, 4 поражения.

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Подопечные Александра Шовковского в пяти своих последних матчах победили. Они поочередно разобрались на выезде с «Александрией» (1:0), затем также в гостях с «Минаем» (3:1), дома с «Полесьем» (3:0), на выезде с «Днепром-1» (2:1) и на своем поле с «Вересом» (3:0).

В целом же, в 2024 году «Динамо» вообще еще не проигрывало, имея серию в УПЛ из 12 встреч без провалов – 10 побед, 2 ничьи.

Если учесть только домашние игры, то в нынешней УПЛ «Динамо» делит первое место с «Шахтером» - у обеих команд по 31 домашнему пункту. На своем поле киевляне набрали 31 очко в 13 поединках (10 побед, 1 ничья, 2 поражения).

Колос

Ковалевский «Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место. В 25 матчах команда набрала 29 очка – 6 побед, 11 ничьих, 8 поражений.

В 2024 году «Колос» провел в чемпионате Украины 9 поединков, в которых добился 2 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. На данный момент у ковалевцев имеется серия из двух поединков без поражений. Они 14 апреля в Житомире проиграли со счетом 0:1 «Полесью», а затем на выезде обыграли 1:0 «Ворсклу» и дома разошлись миром 0:0 с «Александрией».

В нынешнем сезоне «Колос» на выезде имеет 9-й результат в УПЛ. В 12 гостевых поединках он набрал 14 очков – 3 победы, 5 ничьих, 4 поражения.

Статистика матчей

«Динамо» и «Колос» провели между собой в чемпионатах Украины 11 матчей. На счету киевской команды 6 побед, у ковалевцев – одна. 4 поединка завершились вничью.

28 октября прошлого года команды выяснили отношения между собой в рамках 12-го тура нынешнего сезона-2023/2024. Игра, которая состоялась в Ковалевке, завершилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко.

«Колос»: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Милько, Ильин, Демченко, Ориховский, Топалов, Безбородько.

Прогноз на противостояние

Для «Динамо» предстоящая игра должна стать очередным матчем, в котором проблем с желаемой победой возникнуть не должно. Нынешний «Колос» - не того калибра оппонент, который может оказать действительно серьезное сопротивление. Ну, разве что эпизодически или лишь на какой-то определенной дистанции поединка.

5 мая, воскресенье