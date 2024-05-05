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Динамо Киев
05.05.2024 15:30 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 00:42 | Обновлено 05 мая 2024, 01:24
71
0

Динамо Киев – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

05 мая 2024, 00:42 | Обновлено 05 мая 2024, 01:24
71
0
Динамо Киев – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Чемпионская гонка в УПЛ продолжается и у ее участников больше нет козырей в рукавах в виде несыгранных в отведенные сроки матчей. Дальше – только «чистая» борьба между «Шахтером» и «Динамо», и вновь киевляне будут вынуждены делать свой шаг первыми в туре. На этот раз к ним в гости пожалует коллектив, о котором уже слагают легенды. Однако каденция Ярослава Вишняка завершилась, и теперь, возможно, мы увидим уже иной «Колос» под руководством Александра Поздеева, которого еще предстоит узнать широкой аудитории.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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