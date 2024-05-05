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05 мая 2024, 18:53 | Обновлено 05 мая 2024, 19:05
615
0

ШОВКОВСКИЙ: «Всем игрокам говорю – получать наслаждение от каждого эпизода»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Колосом»

05 мая 2024, 18:53 | Обновлено 05 мая 2024, 19:05
615
0
ШОВКОВСКИЙ: «Всем игрокам говорю – получать наслаждение от каждого эпизода»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию после матча 27-го тура УПЛ с «Колосом» (5:0).

– Прежде всего, поздравляю всех со светлым праздником, Пасхой! Это большой праздник надежды и веры. Мы с вами верим и надеемся, что в нашей стране как можно скорее после нашей победы наступит долгожданный мир, и мы заживем новой жизнью, ведь мы с вами хорошо понимаем, что такой, как было раньше, жизни уже не будет.

Во-вторых, хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц за то, что они делают, за то, что дают нам возможность сегодня праздновать с вами этот праздник, а также за то, что у нас есть возможность играть в футбол.

– В некоторых матчах динамовцы полностью перевоплощаются во вторых таймах. В чем феномен, почему команда часто проводит вторые тайма гораздо лучше?

– Мы выходим играть против соперника, который имеет какие-то тактические замыслы, готовится к игре с нами. Как именно соперник будет строить свою игру, мы можем понять, когда игра начнется. Во время игры сложнее сделать определенные коррективы, сделать замечания игрокам, а в перерыве на это есть время. Это первое.

Второй момент – все игроки имеют определенные нагрузки на поле, выполняют определенный объем работы и, соответственно, устают. Уставая, они начинают допускать ошибки. На это тоже нужно рассчитывать. Мы понимали, что соперник будет выстраивать свою игру очень плотно, и я специально накануне смотрел матч U19, понимая, что команда, с которой работал главный тренер, будет играть примерно в таком же ключе.

Некоторые моменты мы учли, что некоторые пришлось сделать определенные коррективы в перерыве. Но мы также понимали, что первый забитый нами гол может повлиять на игру. В принципе, так и вышло. Мы забили первый гол, а затем использовали моменты благодаря удачной реализации во втором тайме. Хотя в первом тайме мы тоже имели несколько довольно неплохих моментов, но мы, на дальнее, недостаточно удачно распорядились мячом.

– Показалось, что после перерыва вы сменили функционал Ярмоленко, который отыграл полный матч, а также фланговых игроков. Так ли это?

– Мы готовим игроков, даем им информацию, как действовать в той или иной ситуации относительно расположения игроков команды-соперника. В общем, на футбольном поле есть четыре фактора, которые могут влиять на действия игроков – расположение относительно ворот соперника, расположение относительно мяча, расположение относительно игроков соперника и расположение относительно игроков своей команды. И я не могу сказать, что что-то стоит на первом месте, а что-то – на четвертом. Нужно в этих четырех плоскостях хорошо ориентироваться и занимать позиции. Я не привязываю игроков к амплуа, если по ходу игры они должны садиться в опорную зону или в зону обороны, они должны дорабатывать это до конца.

Безусловно, что-то удается, что-то нет. Когда есть результат, ребята чувствуют, что эти изменения приносят свои плоды и игра дается. Иногда не все складывается по нашему плану, но мы играем против команд, которые также строят тактические схемы, строят задачи на игру. Я всегда говорю игрокам перед игрой, чтобы они, выходя на поле, получали удовольствие от каждого игрового момента, от каждого своего действия, не важно, в обороне или в атаке. Для команды не важно, кто забьет, поставит решающую точку. Важно, чтобы эта точка в итоге свершилась. А кто это будет – не важно. Если помните, после прошлой игры Назар Волошин сказал, что увидел, отдал на Шепелева, а тот забил гол. Это те действия, которые совершают лучше. Он испытал эти эмоции не от забитого мяча, а от передачи. И так должно быть всегда. Тогда мы становимся более объединены одним желанием, одной целью.

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского после матча с Колосом

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Автогол забил Денис Безбородько (Колос К).
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Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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