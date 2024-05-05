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Динамо Киев
05.05.2024 15:30 – FT 5 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 17:58 | Обновлено 05 мая 2024, 18:51
3766
0

Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура УПЛ

05 мая 2024, 17:58 | Обновлено 05 мая 2024, 18:51
3766
0
Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
ФК Динамо

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» Киев и «Колос».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу в матче одержали хозяева. В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине игры киевляне отгрузили в ворота соперников пять мячей и выиграли 5:0.

УПЛ. 27-й тур, 5 мая.

Динамо – Колос – 5:0

Голы: Безбородько, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71.

ГОЛ! Безбородько, 48 мин (аг), 1:0

ГОЛ! Ярмоленко, 51 мин, 2:0, ГОЛ! Буяльский, 52 мин, 3:0

ГОЛ! Кабаев, 68 мин, 4:0

ГОЛ! Волошин, 71 мин , 5:0

Прямая трансляция матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Автогол забил Денис Безбородько (Колос К).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка видео голов и обзор Денис Безбородько
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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