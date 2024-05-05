В воскресенье, 5 мая, прошел матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» Киев и «Колос».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Победу в матче одержали хозяева. В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине игры киевляне отгрузили в ворота соперников пять мячей и выиграли 5:0.

УПЛ. 27-й тур, 5 мая.

Динамо – Колос – 5:0



Голы: Безбородько, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71.

ГОЛ! Безбородько, 48 мин (аг), 1:0

ГОЛ! Ярмоленко, 51 мин, 2:0, ГОЛ! Буяльский, 52 мин, 3:0

ГОЛ! Кабаев, 68 мин, 4:0

ГОЛ! Волошин, 71 мин , 5:0

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