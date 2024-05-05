Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 мая, прошел матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» Киев и «Колос».
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Победу в матче одержали хозяева. В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине игры киевляне отгрузили в ворота соперников пять мячей и выиграли 5:0.
УПЛ. 27-й тур, 5 мая.
Динамо – Колос – 5:0
Голы: Безбородько, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71.
ГОЛ! Безбородько, 48 мин (аг), 1:0
ГОЛ! Ярмоленко, 51 мин, 2:0, ГОЛ! Буяльский, 52 мин, 3:0
ГОЛ! Кабаев, 68 мин, 4:0
ГОЛ! Волошин, 71 мин , 5:0
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