«Это не проблема». Тренер Челси готов к увольнению после сезона
Почеттино ждет решение руководства клуба
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что для него не будет проблемой, если владельцы клуба решат его уволить по итогам нынешнего сезона, который стал первым для тренера в лондонской команде.
«Для меня это не будет проблемой и концом мира. Мы продолжаем строить команду, клуб продолжает развиваться. Я думаю, что сейчас владельцы «Челси» изучают и оценивают нынешний сезон. Если они решат, что им что-то не нравится... Тогда мы расстанемся».
«Не первый и не последний раз тренера могут уволить после сезона. Посмотрим, что мы решим», — сказал Почеттино.
«Челси» за два тура до конца сезона АПЛ идет на 7-й позиции.
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