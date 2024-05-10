«Это не проблема». Тренер Челси готов к увольнению после сезона

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что для него не будет проблемой, если владельцы клуба решат его уволить по итогам нынешнего сезона, который стал первым для тренера в лондонской команде.

«Для меня это не будет проблемой и концом мира. Мы продолжаем строить команду, клуб продолжает развиваться. Я думаю, что сейчас владельцы «Челси» изучают и оценивают нынешний сезон. Если они решат, что им что-то не нравится... Тогда мы расстанемся».

«Не первый и не последний раз тренера могут уволить после сезона. Посмотрим, что мы решим», — сказал Почеттино.

«Челси» за два тура до конца сезона АПЛ идет на 7-й позиции.