Ига Свёнтек – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме
9 мая украинская первая ракетка мира Игы Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче второго раунда полька сыграет против американки Бернарды Перы (№77 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 20:15 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Юлией Путинцевой (№41 WTA) или Слоан Стивенс (№35 WTA).
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