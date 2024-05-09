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  4. Ига Свёнтек – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 мая 2024, 19:39 |
130
0

Ига Свёнтек – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

09 мая 2024, 19:39 |
130
0
Ига Свёнтек – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

9 мая украинская первая ракетка мира Игы Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда полька сыграет против американки Бернарды Перы (№77 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 20:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Юлией Путинцевой (№41 WTA) или Слоан Стивенс (№35 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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