Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 15:30 матч 28-го тура УПЛ
В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и харьковский «Металлист 1925».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 29 очков. У «Металлиста 1925» 15-я позиция и 22 набранных пункта.
Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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