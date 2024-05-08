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Чемпионат Украины
Черноморец
12.05.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 09:51 | Обновлено 08 мая 2024, 09:54
71
1

Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая в 15:30 матч 28-го тура УПЛ

08 мая 2024, 09:51 | Обновлено 08 мая 2024, 09:54
71
1
Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и харьковский «Металлист 1925».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 29 очков. У «Металлиста 1925» 15-я позиция и 22 набранных пункта.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
ЧО эту игру проиграет --нужны бабки  и надо выручать Харьков  а то останутся одни колхозы
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