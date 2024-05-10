ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Жирона будет играть домашние матчи ЛЧ
УЕФА разрешил «Жироне» играть на родном «Монтиливи»
«Жирона» официально сообщила о том, что УЕФА разрешил клубу проводить домашние матчи Лиги чемпионов следующего сезона на домашнем стадионе «Монтиливи».
Напомним, «Монтиливи» рассчитан всего на 14 тысяч зрителей, а клуб расширил его дополнительными трибунами, что запрещено правилами УЕФА. Был риск того, стадион не разрешат использовать как домашнюю арену на матчи Лиги чемпионов.
Однако, как сообщает «Жирона», УЕФА одобрил предложенные клубом изменения для того, чтобы «Монтиливи» соответствовал всем требованиям.
Montilivi acollirà els partits de Champions— Girona FC (@GironaFC) May 10, 2024
L’organisme europeu ha validat les reformes proposades pel Club que faran que l’estadi reuneixi els requisits sol·licitats.
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