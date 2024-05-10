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Лига чемпионов
10 мая 2024, 18:08 |
361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Жирона будет играть домашние матчи ЛЧ

УЕФА разрешил «Жироне» играть на родном «Монтиливи»

10 мая 2024, 18:08 |
361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Жирона будет играть домашние матчи ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» официально сообщила о том, что УЕФА разрешил клубу проводить домашние матчи Лиги чемпионов следующего сезона на домашнем стадионе «Монтиливи».

Напомним, «Монтиливи» рассчитан всего на 14 тысяч зрителей, а клуб расширил его дополнительными трибунами, что запрещено правилами УЕФА. Был риск того, стадион не разрешат использовать как домашнюю арену на матчи Лиги чемпионов.

Однако, как сообщает «Жирона», УЕФА одобрил предложенные клубом изменения для того, чтобы «Монтиливи» соответствовал всем требованиям.

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УЕФА Жирона Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
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